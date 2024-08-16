Recorduri nedorite - Peste 11.000 de misiuni ale echipajelor ISU Iași, de la începutul anului

* dintre acestea, doar 495 au reprezentat incendii * echipajele SMURD au intervenit în primele 7 luni de 7.659 de ori (69% din totalul intervențiilor), din care 7.614 au fost intervenții medicale, 18 intervenții pentru descarcerare * timpul mediu de răspuns pentru echipajele de stingere a incendiilor fost de 14’58”, iar a celor SMURD - 1h 01’

au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență

În primele 7 luni ale anului, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) al județului Iaşi au fost solicitați să intervină la un număr de 11.125 de acțiuni, în scădere cu 4% față de perioada similară a anului 2023, când au fost înregistrate 11.592 de intervenții.

În perioada ianuarie – iulie 2024, echipajele ISU Iași au fost solicitate să intervină în alte 706 situaţii de ugență (alarme false sau deplasări în urma cărora forțele și mijloacele de intervenție au fost întoarse din drum). „Din totalul celor 11.125 de acțiuni, 286 au reprezentat incendii în locuințe, (3%), iar 209 incendii de vegetație (2%). În ceea ce privește intervențiile de urgență (SMURD), echipajele ISU au intervenit în primele 7 luni de 7.659 de ori (69% din totalul intervențiilor), din care 7.614 au fost intervenții medicale, 18 intervenții pentru descarcerare, iar 27 alte intervenții SMURD. Au mai fost înregistrate 348 alte situaţii de urgenţă (3% din total), din care 161 misiuni pirotehnice și 187 alte misiuni”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Tot în primele 7 luni ale anului curent au fost înregistrate 468 de acțiuni de asistență persoane (4% din total), care au constat în degajări de persoane în urma exploziilor, prăbușirii sau accidentelor de muncă, rămase blocate în apartament, ascensor, la înălțime, căutare persoane dispărute/înecate, asistență persoane supraponderale, alte medii, etc., 2.041 de acțiuni de protecție a comunităților (18%), 1.318 de activități de recunoaștere şi educare preventivă, precum și 563 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, asigurare măsuri specifice, vizite oficialități, asigurări măsuri specifice.

Nu în ultimul rând, pompierii militari ieșeni au intervenit în 78 de misiuni pentru salvarea animalelor și în 11 pentru spălarea/ degajarea căilor publice. „Timpul mediu de răspuns pentru echipajele de stingere a incendiilor fost de 14’58”, în scădere cu 31” față de perioada similară a anului 2023. În mediul urban, timpul mediu de răspuns a fost de 6’25”, iar în mediul rural de 20’38”. Timpul mediu de răspuns pentru echipajele SMURD a fost de 14’24”, în creștere cu 17” față de perioada similară a anului 2023. În mediul urban, timpul mediu de răspuns a fost de 07’39”, iar în mediul rural de 20’52”. Timpul mediu de intervenție pentru echipajele SMURD - 1h 01’. Pe timpul intervențiilor (altele decât SMURD) au fost salvate 651 persoane, iar la intervențiile SMURD au fost asistate medical 8.068 persoane”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Edi MACRI