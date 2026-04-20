Reforma imposibilă: nimeni nu îndrăznește să redeseneze harta României!

* în locul unei reforme ferme, Guvernul alege o cale ocolitoare: voluntariatul * comasare doar dacă oamenii votează, cooperare doar dacă autoritățile locale sunt de acord * autoritățile recunosc că reorganizarea ar putea aduce beneficii majore, dar, în același timp, avertizează asupra riscurilor: rezistență socială, conflicte politice, dezechilibre economice * cu alte cuvinte, reforma este văzută, simultan, ca soluție și ca pericol

Un document oficial, dens și aparent tehnic, scoate la lumină o realitate care fierbe de ani de zile sub suprafața discursurilor politice: reorganizarea administrativ-teritorială a României este recunoscută ca necesară, dar este evitată sistematic. Iar această evitare ar putea costa scump – foarte scump.

În spatele formulărilor prudente și al apelurilor la „consens” și „predictibilitate”, se ascunde o ecuație explozivă: o țară cu peste 3.200 de unități administrativ-teritoriale, multe dintre ele prea mici pentru a funcționa eficient, dar prea sensibile politic pentru a fi comasate.

Datele sunt greu de ignorat: sute de comune cu sub 1.500 de locuitori, mii de structuri administrative care gestionează resurse limitate, în timp ce aproape jumătate din populație trăiește în mediul rural, răspândită pe aproape 87% din teritoriu. O disproporție uriașă, care transformă furnizarea serviciilor publice într-o provocare permanentă.

Și totuși, în locul unei reforme ferme, Guvernul alege o cale ocolitoare: voluntariatul. Comasare doar dacă oamenii votează. Cooperare doar dacă autoritățile locale sunt de acord. Fără impuneri. Fără termene. Fără calendar. O strategie care, în teorie, respectă democrația. În practică însă, riscă să blocheze orice schimbare reală.

În culise, se conturează o imagine și mai tensionată: autoritățile recunosc că reorganizarea ar putea aduce beneficii majore – reducerea costurilor administrative, eficientizarea serviciilor publice, echilibrarea dezvoltării regionale. Dar, în același timp, avertizează asupra riscurilor: rezistență socială, conflicte politice, dezechilibre economice.

Cu alte cuvinte, reforma este văzută simultan ca soluție și ca pericol.

Pentru a evita o confruntare directă, statul împinge înainte mecanisme alternative: asociații de dezvoltare intercomunitară, zone metropolitane, consorții administrative. Instrumente menite să creeze cooperare fără a schimba granițele. Dar aceste soluții sunt, în esență, compromisuri – încercări de a repara un sistem fără a-l reconstrui.

În paralel, se discută despre măsuri punctuale cu impact major: limitarea aparatului administrativ în funcție de populație, reducerea cheltuielilor, reclasificarea localităților. Economii de miliarde de lei sunt promise. Dar fără o reformă structurală, aceste intervenții riscă să fie doar ajustări cosmetice într-un mecanism profund dezechilibrat.

Contextul face situația și mai presantă: schimbările demografice, migrația internă, depopularea accelerată a unor zone rurale și presiunile bugetare crescute. În același timp, angajamentele europene și nevoia de eficiență administrativă pun România într-o poziție tot mai dificilă.

Și totuși, mesajul oficial rămâne unul de prudență: „nu există un calendar”, „nu există o decizie privind reorganizarea obligatorie”, „este nevoie de consens larg”. Tradus brutal: reforma nu se întâmplă acum.

Această amânare continuă ridică o întrebare fundamentală, referitoare la timpul în care actualul sistem mai poate funcționa fără să cedeze.

Pentru România, miza este una majoră. Nu este vorba doar despre redesenarea unor granițe administrative, ci despre capacitatea statului de a oferi servicii publice eficiente și echitabile pentru toți cetățenii. Este, în esență, o alegere între menținerea unui sistem imperfect, dar stabil, și asumarea unei reforme profunde, cu toate riscurile pe care aceasta le implică.

În acest moment, România pare prinsă într-un paradox periculos: știe că trebuie să se reformeze, dar nu găsește curajul sau consensul pentru a face pasul decisiv. Iar dacă această stare de blocaj persistă, „dezastrul administrativ” invocat în documente nu va mai fi o simplă ipoteză teoretică, ci o realitate care se instalează treptat, în tăcere. Daniel BACIU