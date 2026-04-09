Regim de permanenţă, de Paşte

* transport, siguranţă şi servicii publice active non-stop * astfel, oraşul rămâne funcţional şi sigur în perioada sărbătorilor pascale, pentru credincioşi şi locuitori, deopotrivă

Pe durata minivacanţei pascale, municipalitatea ieşeană asigură funcţionarea serviciilor esenţiale, chiar dacă Primăria nu va avea program cu publicul între 10 şi 13 aprilie. Direcţiile, instituţiile şi societăţile subordonate vor asigura permanenţa, revenind la programul normal marţi, 14 aprilie.

Societăţile municipale - Salubris SA, Servicii Publice SA şi Citadin SA - au intensificat lucrările de întreţinere, vizând curăţenia, amenajarea spaţiilor verzi şi reparaţiile de infrastructură, în special în zonele frecventate de credincioşi, pieţe şi supermarketuri.

Poliţia Locală va fi prezentă la marile biserici şi cimitire din oraş - printre care Catedrala Mitropolitană, Mănăstirea Trei Ierarhi, Mănăstirea Galata, Cimitirul Eternitatea şi Cimitirul Sf. Vasile - pentru a fluidiza traficul şi a preveni incidentele.

Transportul public va fi prelungit în noaptea de Înviere: autobuzele şi tramvaiele vor circula la 30 de minute pe toate traseele, până duminică dimineaţă, ora 2:00. În restul perioadei, până pe 14 aprilie, mijloacele de transport vor circula în număr redus, ţinând cont de vacanţa şcolară.

Cetăţenii pot sesiza probleme legate de drumuri, salubrizare sau transport la numerele de permanenţă ale societăţilor: Citadin SA (0232.240.880), Salubris SA (0232.270.223), Servicii Publice SA (0232.267.392), CTP SA (0232.267.772 / 0800.110.427) sau Dispeceratul Poliţiei Locale (0232.232.099, politialocalais@yahoo.com).

Spitale și farmacii de gardă, în perioada 10-13 aprilie

Având în vedere zilele libere stabilite pentru perioada sărbătorilor pascale, Direcția de Sănătate Publică Iași vine în sprijinul populației cu următoarele informații:

Spitale care asigură urgențele medicale prin Unități de Primire Urgențe la nivelul județului Iași:

UPU Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi – tel. 0232.240822

UPU Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Maria” Iași – tel. 0232.264266

UPU Spitalul Municipal Pașcani – tel. 0232.763600.

În cazul prezentării la alte unități sanitare din județul Iași, puteți consulta graficul gărzilor accesând următorul link: https://dspiasi.ro/informatii-utile/garzi/

Maternități care asigură urgențele medicale la nivelul județului Iași:

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași în data de 13 aprilie 2026 – tel. 0232.210392

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă în zilele de 10, 11 și 12 aprilie 2026 – tel. 0232.213000 (interior 233 – triaj)

Farmacii de gardă

Iași

Ropharma – Farmacie cu program nonstop – Piața Unirii nr. 3 – tel: 0232 220 549

Rosmarin – Farmacie cu program nonstop – Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 44 – tel: 0232 263 365

Pașcani: Galemih – Farmacie cu program nonstop – Str. Gării nr. 91- tel: 0232 760 612

Lista Centrelor de Permanență din județul Iași. Datele de contact și zonele arondate centrelor pot fi aflate accesând linkul: https://dspiasi.ro/informatii-utile/centre-de-permanenta/

În caz de urgențe medico-chirurgicale neinternate, concediile medicale se pot acorda de către medicii de familie în prima zi lucrătoare, în baza recomandării medicului care a asistat urgența. Pentru persoanele care s-au adresat centrelor de permanență, concediile medicale pot fi eliberate de medicii care au acordat consultația.

Certificatele constatatoare de deces se eliberează în această perioadă de către Serviciul Județean de Ambulanță Iași, Ambulanța Privată Dacomed Iași, Ambulanța Privată For You Med Iași și Ambulanța Privată Med (Medical Emergency Division), prin apelarea numărului unic de urgență 112.