Luni, 29 iunie 2026 și marți, 30 iunie 2026, România intră din nou sub semnul caniculei extreme, iar efectele se văd direct pe șosele: între orele 12:00 – 20:00, se instituie restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone pe o rețea uriașă de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din aproape jumătate de țară.

Sub presiunea valurilor de aer fierbinte și a avertizărilor ANM de Cod Galben, Portocaliu și chiar Roșu, asfaltul devine vulnerabil, aproape „moale” sub roțile grele ale transportului de marfă. Autoritățile trag frâna de urgență pentru a evita scenarii în care carosabilul se deformează ireversibil, ca o rană deschisă în plină vară toridă.

Zonele vizate sunt extinse și dramatice: de la Iași, Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava, până la vestul și sudul țării — practic, o rețea rutieră națională prinsă într-o pauză forțată de caniculă.

Totul pentru a proteja infrastructura rutieră de efectele devastatoare ale temperaturilor extreme, când bitumul cedează, iar traficul greu devine un factor de risc major pentru stabilitatea drumurilor.

Există însă excepții strict definite, o adevărată „linie de salvare” a economiei și a intervențiilor esențiale: transporturi de persoane, alimente perisabile, carburanți, apă, intervenții de urgență, transporturi medicale, militare, poștale, salubritate, produse agricole, dar și fluxuri logistice critice precum Sistemul Garanție-Returnare sau distribuția de produse alimentare de bază.

În rest, pentru transportatorii obișnuiți, mesajul este clar și nemilos: două zile în care șoselele României își schimbă ritmul, iar camioanele sunt obligate să tacă în arșița verii.

Autoritățile avertizează că măsura poate fi prelungită sau ajustată, în funcție de evoluția vremii, într-un context în care valurile de căldură par să nu mai fie excepție, ci noua normalitate a verilor românești. Daniel BACIU