Revoluție în spitalele ieșene: gărzi de 12 ore și blocuri operatorii prelungite până la 20!

Ministerul Sănătății a finalizat un proiect de modificare legislativă care promite să transforme radical modul în care funcționează spitalele publice. De la gărzi mai lungi la blocuri operator extinse, schimbările vizează reducerea timpului de așteptare și creșterea numărului de intervenții pentru pacienți.

În premieră, gărzile din spitale vor putea fi de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul secției și de disponibilitatea medicilor. O noutate majoră este introducerea gărzilor intervenționale, pentru specialitățile care necesită intervenții rapide și de precizie, precum cardiologia intervențională, neurologia intervențională sau radiologia intervențională.

„Suplimentar față de flexibilizarea modului de desfășurare a gărzilor, am ținut cont de solicitările corpului medical. Spitalele își vor putea organiza activitatea în funcție de nevoia reală de servicii și de resursa umană disponibilă”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Blocurile operator se extind până seara

Programul blocului operator se va organiza acum în două ture succesive, permițând funcționarea până la ora 20:00. Medicul din tura a doua poate începe la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici pentru pacienți. „Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient. Aceeași logică se aplică și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi”, a precizat Rogobete.

Decizia de organizare va aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale. Aceasta va ține cont de gradul de ocupare, nevoia reală de servicii și disponibilitatea echipelor.

Schimbările sunt rezultatul unei consultări extinse cu profesioniști din sănătate, manageri de spitale, societăți profesionale și sindicate, fiind gândite să adapteze activitatea spitalelor la nevoile anului 2026, ținând cont de resursa umană și evoluția tehnologică.

Iașul se pregătește pentru un nou standard în sănătate, unde pacienții vor beneficia de intervenții mai rapide, iar medicii vor avea un cadru organizat, flexibil și adaptat realităților actuale. Nicoleta ZANCU