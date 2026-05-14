Revoluție la Permise Auto Iași! Examinatori aduși din alte județe au deblocat sistemul

Dacă până recent cursanții ajungeau să aștepte chiar și 4-5 luni pentru examenul de traseu, acum autoritățile anunță că termenul a coborât sub pragul psihologic de 60 de zile.

După o perioadă considerată de mulți candidați drept un adevărat coșmar administrativ, timpul de așteptare pentru proba practică la permisul auto începe, în sfârșit, să scadă spectaculos, la Iași. Schimbarea vine după o intervenție de urgență menită să salveze unul dintre cele mai aglomerate servicii publice din județ. Examinatori din județele Alba, Brăila și Olt au fost detașați temporar la Iași pentru a suplimenta activitatea de examinare și pentru a debloca avalanșa de programări care sufoca sistemul de luni bune.

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, susține că reducerea termenelor pentru examenul practic a fost una dintre principalele sale priorități și afirmă că primele efecte se văd deja în platforma de programări. Potrivit acestuia, candidații care se înscriu acum găsesc locuri disponibile chiar din această vară, începând cu 1 iulie.

SPCRPCIV Iași continuă să funcționeze cu deficit de personal

Pentru mii de tineri, vestea vine ca o adevărată gură de oxigen. În ultimele luni, întârzierile uriașe au generat costuri suplimentare semnificative. Mulți cursanți au fost obligați să plătească ședințe suplimentare de conducere doar pentru a nu-și pierde reflexele și nivelul de pregătire până la data examenului. În paralel, stresul acumulat devenise enorm, iar frustrarea față de sistem atingea cote explozive.

Problema de fond însă nu a dispărut complet. SPCRPCIV Iași continuă să funcționeze cu deficit de personal, iar volumul uriaș de candidați pune în continuare o presiune uriașă pe examinatori.

Datele oficiale arată că aproximativ 2.250 de persoane susțin lunar proba practică în județ, în condițiile în care serviciul operează de ani de zile la limita capacității.

Ani la rând, Iașul s-a aflat printre județele cu cele mai mari întârzieri la programările pentru traseu. În anumite perioade, candidații ajungeau să aștepte și 120 de zile pentru examen, situație care transforma obținerea permisului într-un adevărat maraton birocratic și financiar.

Autoritățile recunosc însă că soluția actuală este doar una temporară . Totul depinde de perioada în care examinatorii detașați vor rămâne la Iași și de capacitatea sistemului de a evita o nouă explozie a termenelor după retragerea acestora. Cu alte cuvinte, presiunea a fost redusă, dar pericolul revenirii la blocajele care au paralizat programările în trecut nu a dispărut complet.

Pentru moment însă, mii de ieșeni răsuflă ușurați: după luni de așteptări interminabile, drumul spre permisul auto pare să înceapă, în sfârșit, să se miște mai repede.

Daniel BACIU