* tinerii care au participat la etapa națională a Olimpiadelor din Aria Tehnologii s-au întors acasă cu 20 de distincții – premii, mențiuni și premii speciale – după competițiile desfășurate în 10 județe și în municipiul București * rezultatele confirmă forța învățământului tehnologic ieșean, într-o competiție care a reunit 14 domenii de pregătire, de la mecanică și construcții până la agricultură, turism, protecția mediului și educație tehnologică

Elevii din Iași au obținut rezultate foarte bune la etapa națională a Olimpiadelor din Aria Tehnologii, competiție desfășurată în perioada 7–10 aprilie 2026, pentru 14 domenii de pregătire, în 10 județe și în municipiul București. Bilanțul delegației ieșene este unul consistent: 20 de distincții, dintre care 8 premii, 8 mențiuni și 4 premii speciale.

Una dintre cele mai solide prezențe a fost cea a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, unitate care a adus o parte importantă din premiile județului. În domeniul Mecanică, Ciubotariu Dumitru Alexandru, elev în clasa a XI-a, a obținut Premiul I și Premiu special, iar Gorceac Marin, tot din clasa a XI-a, a câștigat Premiul III și Premiu special. Tot la Mecanică, Turcu Maria-Ioana, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, a primit Mențiune și Premiu special.

Rezultate de top au venit și din domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice. Burlacu Mihai, elev în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, a obținut Premiul I și Premiu special, iar Rău Narcis, elev în clasa a XII-a la aceeași unitate, a câștigat Premiul II. Tot Colegiul „Asachi” s-a remarcat și în domeniul Fabricarea Produselor din Lemn, unde Coșciuc Carina, elevă în clasa a XI-a, a obținut Premiul I, iar Blanariu Raluca-Dumitrița, tot în clasa a XI-a, a fost recompensată cu Mențiune.

Performanța din aria tehnologică începe devreme

Iașul a urcat pe podium și în alte domenii importante ale învățământului tehnologic. Pascalu Beatrice, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, a obținut Premiul II la Industrie Textilă și Pielărie. În același timp, Gușu Antonio, elev în clasa a XII-a la aceeași unitate, a primit Mențiune la Turism și Alimentație. La Protecția Mediului, Anița C. Alessio Cristian, elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, a fost distins cu Premiul II.

Rezultate notabile au fost înregistrate și în domeniul Economic, Administrativ, Comerț, unde Crivoi Ioana, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, a obținut Mențiune, iar Mihăilescu Simone-Gabriel, elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic Economic de Turism, a primit tot Mențiune. În domeniile agricole, Cucoș Maria-Marilena, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, a câștigat Premiul III la Agricultură – Creșterea Animalelor, iar Tubac Elena Lăcrămioara, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, a obținut Mențiune la Agricultură – Cultura Plantelor.

Delegatia ieșeană a obținut distincții și la Educație Tehnologică și Aplicații Practice, unde au fost premiați cu Mențiune trei elevi din ciclul gimnazial: Neagu Cristian-Bogdan, clasa a V-a, de la Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Roșu Maria, clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu”, și Ursanu Lara-Maria, clasa a VII-a, de la Colegiul Național Iași. Aceste rezultate arată că performanța din aria tehnologică începe devreme și se construiește în timp, prin disciplină, exercițiu și îndrumare constantă.

Dincolo de lista premiilor, bilanțul Iașului arată că învățământul tehnologic rămâne un segment competitiv și valoros al educației din județ. În spatele fiecărui premiu se află ore de pregătire, muncă de echipă și investiție în formarea unei generații care poate duce mai departe meseriile și profesiile tehnice de care economia are nevoie. Iașul închide astfel o nouă ediție a olimpiadelor tehnologice cu un bilanț puternic și cu un semnal clar: elevii județului pot face performanță și în aria competențelor aplicate, nu doar în disciplinele teoretice.

Maura ANGHEL