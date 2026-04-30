* agricultura durabilă, noile tehnologii pentru ferme și implicarea noilor generații vor fi temele centrale ale conferinței internaționale „Farming Forward”, organizată pe 7 mai 2026, la Primăria Iași * evenimentul va reuni experți din România și Regatul Țărilor de Jos, fermieri, antreprenori și reprezentanți ai autorităților, într-o dezbatere despre viitorul sectorului agroalimentar

Iașul va găzdui, joi, 7 mai 2026, cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale Agri-Food „Farming Forward”, un eveniment dedicat agriculturii regenerative, noilor tehnologii și dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar. Conferința va avea loc de la ora 10.00, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, și va reuni specialiști, fermieri, antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic și ai organizațiilor profesionale.

Evenimentul este organizat de Consulatul Regatului Țărilor de Jos la Iași, în parteneriat cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România. Tema ediției din acest an este „Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar”.

Conferința pune în discuție una dintre marile provocări ale agriculturii actuale: cum poate deveni sectorul agroalimentar mai rezistent în fața schimbărilor climatice, a presiunii asupra resurselor naturale și a nevoii tot mai mari de tehnologizare. Agricultura regenerativă, digitalizarea fermelor și modelele de producție sustenabilă vor fi prezentate prin exemple concrete din România și Olanda.

Femeile, rol important în dezvoltarea fermelor

Un accent important va fi pus pe implicarea femeilor și a tinerilor în agricultura viitorului. Într-un domeniu asociat mult timp cu modele tradiționale de conducere și muncă, prezența femeilor antreprenor, a specialiștilor tineri și a noilor generații de fermieri devine esențială pentru modernizarea fermelor, adaptarea la tehnologie și construirea unor afaceri agricole mai flexibile și mai competitive.

La Iași vor fi prezenți experți și invitați din România și Regatul Țărilor de Jos. Printre vorbitori se numără Amalia Georgescu, consul onorific al Țărilor de Jos la Iași, Sophie Neve, consilier agricol al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România, Gabriel Hoha, director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Iași, Alina Crețu, director executiv FAPPR și fondator ANFA, Cristina Cionga, director executiv adjunct FAPPR, Cristian Stoica, fermier și președinte ACCPT Iași, precum și Teofil Dascălu, fondator și Managing Partner Frizon Holding și președinte FAPPR.

Lista invitaților include și specialiști implicați în inovare, agricultură circulară, tehnologii digitale și cercetare aplicată: Jolijn Zwart-van Kessel, Innovation Lead Circular Agrifood Foodvalley, Harmen Wollerich, VP Europe CropX, Cristina Radu, director al Centrului de Cercetare Aplicată FAPPR, Wouter-Jan Schouten, fondator ReGeNL, Thea Gherdan, co-fondator și CEO Proon-Tech și fondator AgriAlly, André Jurrius, fermier, Adelina Petrache, administrator Marcoser SRL, Eddie Loonstra, director RH3S, Viorica Lăudescu, CSR & Customer Experience Director Carrefour România, și Malte Höner, Head of Sales CEE/DACH la AgXeed B.V.

Pentru fermierii din Iași și din regiunea Moldovei, conferința poate deveni un punct de contact cu soluții aplicate: tehnologii pentru monitorizarea culturilor, metode de lucru care protejează solul, modele de agricultură circulară și exemple de ferme care au integrat deja practici regenerative. Evenimentul este gândit nu doar ca o dezbatere, ci ca o platformă de colaborare între cei care produc, cei care cercetează, cei care finanțează și cei care pot sprijini tranziția către o agricultură mai sustenabilă.

Dan DIMA