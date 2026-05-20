Rutiera ieșeană, în război cu șoferii care claxonează abuziv

Acțiune de amploare aastăzi, 20 mai, când agenții din cadrul Poliției Iași au ieșit pe teren pentru a combate unul dintre cele mai enervante și periculoase fenomene din traficul urban: șoferii care intră în intersecții fără să se asigure că le pot traversa și cei care folosesc claxonul ca armă de intimidare sau descărcare nervoasă.

Haosul rutier din municipiul Iași a intrat din nou în atenția polițiștilor, după ce zeci de șoferi au fost prinși blocând intersecții și transformând străzile orașului într-un adevărat infern pentru ceilalți participanți la trafic. În doar câteva ore, agenții de la Biroul Rutier au împărțit amenzi usturătoare și au lăsat fără permis mai mulți conducători auto care au ignorat complet regulile de circulație.

Rezultatele controalelor arată dimensiunea problemei. În total, au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 35.000 de lei. Dintre acestea, 12 amenzi au fost date pentru pătrunderea în intersecții deja blocate, iar alte 26 pentru intrarea în intersecții semaforizate care au dus la paralizarea circulației. În plus, trei șoferi au fost sancționați pentru folosirea abuzivă a claxonului, un obicei devenit aproape reflex în traficul sufocat al Iașului.

Polițiștii au efectuat și 54 de testări alcoolscopice, iar în urma neregulilor constatate au reținut două permise de conducere și au retras două certificate de înmatriculare.

Unul dintre cazurile considerate relevante de către anchetatori este cel al unui șofer de 58 de ani, surprins în timp ce a intrat cu mașina într-o intersecție semaforizată deja aglomerată. Din cauza traficului blocat, autoturismul a rămas imobilizat chiar în mijlocul intersecției, împiedicând circulația din toate direcțiile și amplificând ambuteiajul.

Ca și cum situația nu ar fi fost suficient de gravă, bărbatul a fost prins și folosind telefonul mobil în timpul mersului. Pentru combinația de abateri, polițiștii l-au sancționat conform OUG 195/2002 și i-au suspendat permisul de conducere pentru 30 de zile. Andrei TURCU