Rutiera, razie la Pașcani. Au fost vizați șoferii băuți și drogați
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pașcani, împreună cu structurile de ordine publică, au desfășurat pe 21 mai o acțiune amplă de control în trafic, având ca obiectiv prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
În cadrul verificărilor au fost efectuate 19 testări alcoolscopice, au fost legitimate 63 de persoane și au fost controlate 56 de autovehicule.
Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, dintre care 17 în baza OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și 2 pentru alte abateri. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 2.430 de lei.
Totodată, polițiștii au dispus măsuri complementare, respectiv retragerea a 3 certificate de înmatriculare și a 4 seturi de plăcuțe de înmatriculare, în cazul unor vehicule care nu respectau normele legale.
Acțiunile de control au vizat creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente generate de comportamente iresponsabile în trafic. Reprezentanții poliției au anunțat că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare.
În zona Pașcani, autoritățile recomandă șoferilor să respecte cu strictețe regulile de circulație și să adopte un comportament preventiv pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Andrei TURCU
