S-a furat sistemul de evacuare a apelor pluviale al Variantei Ocolitoare Bârlad/ 49 m de țeavă sustrași de la pasajul aflat în lucru

„Furt la Varianta Ocolitoare Bârlad! Hoții au sustras sistemul de evacuare a apelor pluviale. În cadrul reviziilor periodice, lucrătorii Secției Drumuri Naționale Bârlad au sesizat zilele trecute dispariția unei porțiuni din sistemul de evacuare a apelor pluviale aferent pasajului de la km 6+650 al proaspăt inauguratei Variante Ocolitoare a Municipiului Bârlad. Concret, în perioada 11-13 ianuarie 2025, a fost constatat furtul a 49 m de țeavă PVC cu diametrul de 200 și 110 mm, coturi și ramificații din același material, prejudiciul fiind estimat la 2.846 lei.”

Compania de Administrare Rutieră a mai adăugat că furtul a fost reclamată la IPJ Vaslui. Varianta Ocolitoare Bârlad are o lungime de 11,28 km și a fost dată în trafic la sfârșitul lui august 2024.

„Dispozitivele erau amplasate la gurile de scurgere de pe pasaj, iar în urma furtului apa meteorică se scurge acum liber pe sferturile de con, putând duce, în timp, la infiltrații și degradări ale obiectivului amintit. Furtul a fost reclamat la IPJ Vaslui, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului. Reamintim că Varianta Ocolitoare Bârlad, în lungime de 11,28 km, a fost dată în trafic la sfârșitul lunii august a anului trecut, pe traseul acesteia regăsindu-se trei intersecții tip girație, 4 poduri, 3 pasaje și două parcări de scurtă durată. Valoarea investiției a fost de peste 132 milioane lei, antreprenorul oferind o garanție de 7 ani pentru lucrările executate”, mai spus cei de la CNAIR.

Material de Luiza Dobrescu gandul.ro