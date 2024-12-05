S-au găsit bani pentru finanţarea lucrărilor la Opera din Iași

Noul edificiu al Operei Naționale din Iaşi va fi construit prin programul „Temelii culturale”, care va fi implementat în perioada 2025-2033 de către Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului * în cadrul aceluiași program vor fi finanțate lucrările la Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni

„Este cel mai mare program de investiţii din ultimii 35 de ani pentru salvarea unor monumente istorice şi pentru construirea de clădiri noi, cu destinaţie culturală. Printre investiţii se regăseşte şi construirea sediului Operei Naţionale Iaşi, un proiect de 80 de milioane de euro, pe care Ministerul Culturii îl realizează în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi. Vom avea la Iaşi infrastructura demnă de capitala culturală a României”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe.

Pentru construcţia Operei, al cărui sediu va fi în Copou, pe un teren de 9.510 metri pătraţi de teren pus la dispoziţie de ApaVital, se vor cheltui 80 de milioane de euro.

Conform datelor avansate de reprezentanții guvernului, viitorul sediu va avea o amprentă la sol de circa 5.000 mp, terenul preluat având o deschidere foarte mare la bulevardul Carol I.

Ministerul Culturii are ca termen de încheiere a lucrărilor, conform înțelegerii, 6 ani. În următorii 2 ani se preconizează atât finalizarea proiectării, cât și lansarea licitației, derularea și finalizarea lucrărilor.

Alți bani, alt obiectiv, același program

Aflat în subordinea Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni este unul dintre cele 14 obiective culturale şi istorice de importanţă naţională şi europeană, cuprinse în proiectul de investiţii „Temelii culturale”, pentru care Guvernul a aprobat, recent, o finanţarea necesară realizării, modernizării şi reabilitării.

Cu banii obţinuţi se va realiza modernizarea şi reabilitarea Sitului Arheologic de la Cucuteni, se va construi o anexă care va avea un punct de belvedere, un restaurant cafenea tip muzeu şi un mini cinematograf care să deservească zona Târgu Frumos - Hârlău - Cotnari - Cucuteni.

De asemenea, vor fi construite şi spaţii de cazare, astfel încât cei care vin la Cucuteni să se bucure nu doar de peisaj şi de situl arheologic, ci să şi rămână peste noapte într-un sat dacic.

Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, construit pentru a proteja o necropolă tumulară geto-dacică din secolul IV î.H., este parte a Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.

Laura RADU