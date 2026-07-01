S-au scumpit carburanții. Motorina sare cu 36 de bani pe litru

Șoferii români resimt de astăzi primele efecte ale expirării măsurilor de criză adoptate de Guvern în urmă cu trei luni. Motorina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat, după reintroducerea integrală a accizei.

S-a încheiat perioada de plafonare

Liderul pieței, OMV Petrom, a majorat în această dimineață prețul motorinei standard exact cu valoarea creșterii taxării impuse de stat. Astfel, un litru de motorină standard costă acum 9,54 lei, față de 9,18 lei ieri, în timp ce benzina standard se menține la 8,62 lei/litru.

Scumpirea motorinei este una strict fiscală. De la 1 iulie a expirat schema prin care acciza fusese redusă cu 30 de bani pe litru, iar odată cu revenirea taxei la nivelul anterior și aplicarea TVA aferente, impactul final la pompă este de 36 de bani pe litru.

În perioada aprilie – 30 iunie, piața carburanților a funcționat sub un regim special instituit de Guvern după izbucnirea conflictului din Golful Persic, când prețul petrolului urcase până la aproximativ 120 de dolari pe baril. Distribuitorii aveau limitate marjele comerciale, puteau modifica prețurile doar o singură dată pe zi, iar acciza la motorină fusese redusă temporar.

Măsurile au expirat la miezul nopții și nu au fost prelungite, deși au existat propuneri pentru extinderea lor până la sfârșitul lunii noiembrie.

De ce nu se ieftinesc carburanții, dacă petrolul este mai ieftin?

Mulți șoferi se întreabă de ce prețurile de la pompă rămân ridicate în condițiile în care petrolul s-a ieftinit semnificativ și a revenit în jurul valorii de 73 de dolari pe baril.

Explicația este că prețul carburanților nu este determinat doar de cotația petrolului brut. Benzina și motorina sunt influențate de prețurile produselor rafinate pe piețele internaționale, de cursul dolarului, de taxe și accize, precum și de costurile logistice și comerciale.

Datele arată că, față de sfârșitul lunii februarie: benzina standard s-a scumpit cu aproximativ 8,5%, de la 7,94 la 8,62 lei/litru; motorina standard era cu circa 16% mai scumpă înainte de reintroducerea accizei, de la 8,22 la 9,18 lei/litru; cotațiile internaționale Platt's au crescut cu aproximativ 31% la benzină și 23% la motorină; dolarul s-a apreciat cu aproximativ 6,5% față de leu, ceea ce a majorat costurile de import ale produselor petroliere.

În aceste condiții, specialiștii din piață susțin că, deși petrolul brut s-a ieftinit, costurile carburanților rafinați și evoluția cursului valutar continuă să mențină prețurile la pompă la niveluri ridicate.

După expirarea măsurilor de criză, piața carburanților revine complet la mecanismele obișnuite de formare a prețurilor, ceea ce înseamnă că evoluția din perioada următoare va depinde de cotațiile internaționale, de cursul de schimb și de politica comercială a fiecărui distribuitor. Daniel BACIU