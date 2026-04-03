Saloanele Moldovei s-au deschis la Palatul Culturii din Iași. Ediția aniversară aduce artiști din România, Italia, Brazilia, Mexic și Cuba

Palatul Culturii din Iași găzduiește, începând de astăzi, cea de-a XXXV-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, un eveniment care reconfirmă locul important al Iașului pe harta manifestărilor culturale dedicate artei autentice. Ediția din acest an are și o dimensiune aniversară specială, marcând 35 de ani de existență ai acestui proiect artistic care a reunit, de-a lungul timpului, creatori valoroși din România și din străinătate.

Organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” – Muzeul de Istorie a Moldovei și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, expoziția este deschisă în perioada 3 aprilie – 3 mai 2026 și aduce în fața publicului lucrări semnate de pictori naivi din județul Iași, din cele mai cunoscute centre ale țării, dar și de reprezentanți ai genului din Italia, Brazilia, Mexic și Cuba. Astfel, ediția jubiliară propune o întâlnire între tradiții artistice diferite, unite prin forța expresivă și sinceritatea artei naive.

Deschiderea oficială a avut loc astăzi, vineri, 3 aprilie, de la ora 11.00, la Palatul Culturii, în prezența publicului și a invitaților evenimentului. Vernisajul beneficiază de o prezentare susținută de dr. Ioana Baskerville, cercetător în cadrul Departamentului de Etnologie al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, ceea ce oferă expoziției și o importantă dimensiune de contextualizare culturală și științifică.

Managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, subliniază caracterul special al acestei ediții, descrisă drept una jubiliară, care onorează activitatea tuturor celor care au contribuit la realizarea evenimentului în cele trei decenii și jumătate de existență, dar mai ales pe creatorii consacrați ai artei naive, considerați păstrători ai unei forme de expresie artistice autentice.

Pentru publicul ieșean, „Saloanele Moldovei” rămân una dintre expozițiile care dau consistență calendarului cultural al orașului, aducând laolaltă artiști, cercetători, iubitori de artă și vizitatori atrași de expresivitatea directă, luminoasă și profund umană a picturii naive. Într-un spațiu emblematic precum Palatul Culturii, expoziția capătă și mai multă vizibilitate, devenind o invitație la redescoperirea unei arte care vorbește simplu, dar puternic, despre lume, memorie și sensibilitate.

Expoziția poate fi vizitată până pe 3 mai 2026, de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00, cu biletul aferent Muzeului de Istorie a Moldovei sau cu bilet de expoziție temporară. La vernisaj, intrarea este liberă. Maura ANGHEL