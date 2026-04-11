Șansă uriașă pentru ieșenii îngropați în datorii

* își pot salva casa, intră mai ușor în insolvență și scapă de presiunea creditelor!

Un adevărat cutremur legislativ se pregătește în România, iar efectele pot schimba radical viața a sute de mii de oameni. Statul vine cu o „gură uriașă de oxigen” pentru datornici, printr-o rescriere profundă a Legea nr. 151/2015 – o lege care, până acum, a fost aproape imposibil de folosit pentru mulți români. Acum, regulile se schimbă din temelii.

Cea mai explozivă modificare lovește direct în inima executărilor silite: locuința familiei devine protejată. Dacă este singura proprietate și respectă standardele minime, nu mai poate fi executată. Este o schimbare de paradigmă: statul recunoaște că scoaterea unei familii din propria casă nu este doar o problemă financiară, ci una socială, care poate distruge vieți.

Practic, pentru prima dată, legea pune omul înaintea datoriei.

Accesul la insolvență devine mult mai simplu și mai realist: înainte: trebuia să ai datorii de 15 salarii minime, acum: doar 10 salarii minime. La nivelul actual, asta înseamnă o diferență uriașă: de la aproape 65.000 lei la aproximativ 43.000 lei.

Cu alte cuvinte, mii de români care erau „blocați” între datorii și imposibilitatea de a intra în insolvență vor putea, în sfârșit, să respire.

O altă schimbare cu impact major se referă la faptul că antreprenorii și cei cu datorii din firme pot declara insolvență personală. Până acum, mulți erau condamnați să rămână cu datorii pe viață, fără o cale reală de ieșire.

Noua lege deschide ușa pentru o resetare financiară, inclusiv pentru cei care au garantat credite sau au rămas cu obligații după falimentul firmelor.

Stop vânzărilor „pe nimic”: negocieri în loc de executări agresive

Se schimbă și filosofia întregului sistem: mai mult accent pe plăți eșalonate, mai puține executări forțate, mai multă protecție pentru debitor. Se pune capăt practicilor în care bunurile erau vândute la prețuri derizorii, uneori la o treime din valoare.

Noua lege vine și cu măsuri dure pentru cei care blochează procedura: amenzi de până la 100.000 lei pentru cei care refuză să furnizeze documente, obligația creditorilor de a informa debitorii despre insolvență, control strict asupra administratorilor de procedură.

Este un mecanism mai transparent, dar și mai dur pentru cei care încearcă să tragă de timp sau să blocheze procesul.

Această reformă nu este doar tehnică. Este o schimbare de mentalitate: debitorul nu mai este tratat ca un „rău-platnic”, devine o persoană care trebuie ajutată să revină în economie. Se urmărește reintegrarea socială, menținerea unui trai decent, evitarea prăbușirii financiare totale.

Este, fără exagerare, cea mai mare schimbare pentru românii îndatorați din ultimii ani. Iar pentru mulți, poate însemna exact ceea ce a lipsit până acum: o a doua șansă.

Raluca STROE