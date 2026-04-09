Șansa vieții pentru generația de 18 ani: au început înscrierile pentru cele 40.000 de biletele de tren DiscoverEU!

* Tinerii născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica completând un chestionar simplu pe Portalul european pentru tineret * procesul include câteva întrebări despre Uniunea Europeană, iar selecția se face în funcție de punctaj, în limita locurilor disponibile

Oportunitate uriașă pentru tinerii din România și din întreaga Europă: Comisia Europeană a dat startul unei noi runde a programului DiscoverEU, inițiativa care oferă mii de permise de călătorie gratuite pentru explorarea continentului. Pentru mulți, este mai mult decât o excursie – este primul contact real cu Europa, cultura și diversitatea ei.

Înscrierile au început miercuri, la ora 12:00 CET, și se vor încheia pe 22 aprilie 2026, tot la ora 12:00 CET, chiar înainte de debutul Săptămâna europeană a tineretului 2026. În joc sunt 40.000 de permise de călătorie, iar competiția se anunță intensă, având în vedere interesul uriaș din anii precedenți.

Cei selectați vor putea călători gratuit cu trenul timp de până la 30 de zile, într-o perioadă extinsă: între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027. Practic, fiecare participant își poate crea propria aventură europeană, alegând rutele dorite sau inspirându-se din trasee tematice, precum ruta culturală DiscoverEU.

În plus, tinerii vor beneficia de un card special care oferă zeci de mii de reduceri la transport local, cazare, muzee, evenimente culturale, restaurante și activități sportive în toate țările participante.

Programul nu înseamnă doar deplasare, ci și conexiuni. Participanții au acces la întâlniri dedicate, unde pot cunoaște alți tineri din Europa, pot face schimb de experiențe și pot descoperi mai bine valorile europene.

Inițiativa pune accent pe incluziune: tinerii cu dizabilități, probleme de sănătate sau din medii defavorizate pot primi sprijin suplimentar, inclusiv posibilitatea de a călători însoțiți sau finanțare adițională.

De la lansarea sa în 2018, DiscoverEU a atras peste 1,9 milioane de aplicanți, dintre care peste 431.000 au primit bilete gratuite. Impactul este uriaș: 72% dintre participanți au declarat că a fost prima lor călătorie internațională cu trenul, iar majoritatea spun că nu și-ar fi permis această experiență fără program.

Pentru generația care împlinește 18 ani, DiscoverEU nu este doar o vacanță gratuită, ci o poartă către independență, cunoaștere și experiențe de neuitat.

Europa este la un bilet distanță – iar pentru unii, acel bilet este complet gratuit. Carmen DEACONU