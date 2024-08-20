Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Scandal la Vaslui! Subiectele de la Bac au apărut pe Internet, după ce au fost fotografiate la un liceu

Scandal la Vaslui! Subiectele de la Bac au apărut pe Internet, după ce au fost fotografiate la un liceu

Scandal la Vaslui! Subiectele de la Bac au apărut pe Internet, după ce au fost fotografiate la un liceu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui a demarat cercetări după ce subiectele la sesiunea a doua a Bacalaureatului au apărut fotografiate pe Internet, existând indicii că pozele ar fi fost făcute la centrul de examen care funcţionează la Liceul "Ştefan Procopiu" din municipiul Vaslui.

"Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui a fost sesizat de către conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui despre faptul că, la puţin timp după începerea probei de limba română în cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, în spatiul public au apărut fotografii cu subiectele, iar din verificări a rezultat că numărul de identificare de pe foile de concurs ar aparţine unui centru de examen din Vaslui. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui a dispus efectuarea de verificări, prin Poliţia Municipiului Vaslui, urmând ca, după efectuarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale", au transmis reprezentanţii IPJ Vaslui.

În acest caz şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui efectuează verificări.

La nivelul judeţului Vaslui, peste 500 de persoane participă la sesiunea a doua a examenului naţional de Bacalaureat. 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe