Scandal la Vaslui! Subiectele de la Bac au apărut pe Internet, după ce au fost fotografiate la un liceu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui a demarat cercetări după ce subiectele la sesiunea a doua a Bacalaureatului au apărut fotografiate pe Internet, existând indicii că pozele ar fi fost făcute la centrul de examen care funcţionează la Liceul "Ştefan Procopiu" din municipiul Vaslui.

"Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui a fost sesizat de către conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui despre faptul că, la puţin timp după începerea probei de limba română în cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, în spatiul public au apărut fotografii cu subiectele, iar din verificări a rezultat că numărul de identificare de pe foile de concurs ar aparţine unui centru de examen din Vaslui. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui a dispus efectuarea de verificări, prin Poliţia Municipiului Vaslui, urmând ca, după efectuarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale", au transmis reprezentanţii IPJ Vaslui.

În acest caz şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui efectuează verificări.

La nivelul judeţului Vaslui, peste 500 de persoane participă la sesiunea a doua a examenului naţional de Bacalaureat.