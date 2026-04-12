Schimbare majoră în spitale - rezidenții intră oficial în gărzi plătite!

O nouă etapă se conturează în sistemul sanitar, una în care rolul medicilor rezidenți capătă o formă mai clară și mai bine definită. Propunerea Ministerului Sănătății de a-i include, la cerere, în linia de gardă și de a le remunera activitatea marchează o ajustare importantă a modului în care este organizată munca medicală.

Deși până acum implicarea rezidenților în gărzi nu era întotdeauna reglementată explicit, realitatea din spitale arăta că aceștia participau activ la îngrijirea pacienților.

Noua propunere vine să aducă claritate - activitatea în gardă devine formalizată, munca este recunoscută și plătită, responsabilitățile sunt definite în funcție de nivelul de pregătire.

O implicare graduală, în funcție de experiență

Structura propusă reflectă un parcurs profesional progresiv. În primii ani, participarea se face sub supraveghere strictă, iar în anii mai avansați, rezidenții pot avea un rol mai activ, inclusiv în linia I. Această diferențiere încearcă să păstreze un echilibru între formare și responsabilitate.

Măsura apare într-un context în care sistemul medical se confruntă cu deficit de personal, volum ridicat de activitate în unitățile de urgență, necesitatea de a distribui mai eficient resursele umane disponibile.

Prin implicarea rezidenților, se încearcă o adaptare la aceste realități, fără a afecta procesul de formare profesională.

Un element important al proiectului este stabilirea clară a faptului că activitatea în gardă, desfășurată în afara programului normal, trebuie remunerată.

Această prevedere contribuie la recunoașterea efortului depus, creșterea motivației, reducerea ambiguităților existente până acum.

Pentru rezidenți, schimbarea aduce atât avantaje, cât și provocări: oportunitatea de a acumula experiență practică, implicare directă în actul medical, dar și o presiune mai mare, specifică activității de gardă.

În acest context, supravegherea și coordonarea de către medici cu experiență rămân esențiale.

Propunerea Ministerului Sănătății reflectă o tendință de adaptare a sistemului la realitățile actuale, prin integrarea mai clară a medicilor rezidenți în activitatea curentă a spitalelor. Este o schimbare care încearcă să echilibreze formarea profesională cu nevoile practice ale sistemului și să ofere un cadru mai transparent pentru activitatea de gardă. Nicoleta ZANCU