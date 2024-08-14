Școala Gimnazială „Elena Cuza”, reabilitată energetic cu fonduri din PNRR

* după mai multe contestații și reevaluarea ofertelor a fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor * procedura a avut o prevedere financiară de 5,7 milioane de lei fără TVA

Primarul Mihai Chirica a anunțat că încă o unitate de învățământ din municipiu va fi reabilitată și eficientizată energetic în cadrul programului finanțat cu bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 5 „Valul Renovării”. Este vorba despre Școala Gimnazială „Elena Cuza”, inclusă pe lista întocmită de autoritățile locale pentru realizarea unor astfel de lucrări, care cuprinde în total nu mai puțin de 21 de clădiri aparținând unui număr de 14 școli și grădinițe. „După mai multe contestații și reevaluarea ofertelor a fost semnat și contractul pentru executarea lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică a Școlii Gimnaziale Elena Cuza. Procedura a avut o prevedere financiară de 5,7 milioane de lei fără TVA (6,8 milioane de lei cu TVA) și a atras trei oferte. Lucrările vor fi executate de asocierea SC Fragar Trading SRL – SC Building Technolgy Group R SRL pentru suma de 5,7 milioane de lei fără TVA, respective 6,8 milioane de lei lei cu TVA”, a declarat șeful municipalității.

Printre unitățile de învățământ aflate pe lista Primăriei se numnără Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții – Corp C1 Cămin, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Grădinița cu Program Normal nr. 15 – Corp C1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 15, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Colegiul Tehnic „Ion C. Ștefănescu” (Corpurile C1, C5, C6 și C8), Școala Gimnazială „George Coşbuc”, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” (Clădire C7 – Internat și Clădire C6 – Cantină), Liceul cu Program Sportiv (Clădire C1 – Școala veche) și Colegiul Național „Mihai Eminescu” (Clădire C1 – Corp A, Clădire C6 – Corp C internat clădire C4 – Corp D Laborator, Clădire C5 – Sala de sport).

Valoarea totală a celor 14 proiecte este de 129,5 milioane de lei, respectiv aproximativ 26,2 milioane de euro. Edi MACRI