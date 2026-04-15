Se deblochează posturile în învățământ
Posturile blocate din învăţământ, atât din preuniversitar, cât şi din mediul universitar, ar urma să fie deblocate în perioada imediat următoare. Anunţul a fost făcut la Iași, de către ministrul Educaţiei, Mihai Dimian.
Oficialul a spus în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi că aceasta este una dintre priorităţile asumate la începutul mandatului şi că procedurile sunt aproape finalizate. „În primele zile de mandat, am avut grijă să deblocăm posturile pentru titularizare, posturile pentru asistenţii universitari şi examenul de promovare pentru restul”, a declarat Mihai Dimian.
Ministrul a anunţat că urmează să fie finalizată şi metodologia pentru concursul de directori de şcoli. Laura RADU
