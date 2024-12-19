Se mișcă A8!

* secțiunea de autostradă Moțca – Lețcani e gata de licitație! * aceasta are o lungime de 55,6 kilometri, iar termenul de realizare va fi de 46 de luni (pentru fiecare tronson în parte), din care 10 luni etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție * pe traseul primului tronson (Moțca - Târgu Frumos, 27 km) sunt prevăzute 36 de poduri/pasaje cu o lungime totală de aproape 9 kilometri, 4 tuneluri (lungime 1,7 km) și 3 noduri rutiere * pentru tronsonul II (Târgu Frumos - Lețcani, 28,6 km), în cadrul Studiului de Fezabilitate au fost prevăzute 33 de poduri și pasaje cu o lungime de 7,7 kilometri, 2 tuneluri și trei noduri rutiere

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) a aprobat, miercuri, demararea procedurii de atribuire a contractelor de proiectare și execuție pentru tronsoanele 1 Moțca - Târgu Frumos, respectiv 2 Târgu Frumos - Lețcani, parte a Autostrăzii ,,Unirii” - A8.

Urmează ca în următoarele zile documentația pentru proiectarea și execuția lotului 1, va fi transmisă, spre validare, către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

Pentru acest tronson, CNIR a inclus în documentație (Cerințele Beneficiarului) acordarea punctajului suplimentar constructorului care își asumă finalizarea înainte de termen a sectorului de autostradă de aproximativ 5 kilometri între Moțca și Autostrada Moldovei - A 7 (nodul turbion de lângă Pașcani), iar pentru tronsonul 2 (28,6 km) a segmentului din Autostrada A 8 care va deservi ca variantă ocolitoare localitatea ieșeană Podu Iloaiei.

De la Moțca la Lețcani sunt prevăzute 6 tuneluri, 69 de poduri și pasaje și 6 noduri rutiere

Secțiunea de autostradă din județul Iași are o lungime de 55,6 kilometri, iar termenul de realizare este de 46 de luni (pentru fiecare tronson în parte), din care 10 luni etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Pe traseul primului tronson (27 km) sunt prevăzute 36 de poduri/pasaje cu o lungime totală de aproape 9 kilometri, 4 tuneluri (lungime 1,7 km) și 3 noduri rutiere.

Pentru tronsonul II (28,6 km), în cadrul Studiului de Fezabilitate au fost prevăzute 33 de poduri și pasaje cu o lungime de 7,7 kilometri, 2 tuneluri și trei noduri rutiere.

Pentru a asigura corelarea proiectului Autostrăzii Unirii cu Podul peste Prut de la Ungheni, CNIR lucrează la o nouă lotizare, care să permită conexiunea Podului la viitoarea Autostradă și la rețeaua rutieră existentă.

În total, secțiunea A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni are o lungime de 89 de kilometri, o valoare estimată de peste 25 miliarde lei și prezintă o complexitate tehnică ridicată. Pe traseu sunt prevăzute peste 110 poduri și pasaje cu o lungime de 26 kilometri și 16 tuneluri cu o lungime totală de 6,7 km.

Secțiunea montană din A8, în licitație!

Totodată, pe un alt lot important din A8 – lotul 1 D Joseni - Ditrău (14,4 km) - pe secțiunea montană a autostrăzii, au fost depuse până acum cinci oferte de la constructori din România și Turcia.

Ofertele au fost înaintate de Nurol Insaat ve Ticaret (Turcia) - ofertant unic, Geiger Transilvania (România) - ofertant unic, Asocierea Danlin XXL (Leader/România) - Groma Hold-Intertranscom Impex SRL, Asocierea MIS Grup (Leader/România) - Ad Astra IPP SRL - Automagistral-Pivden LLC și Asocierea SA&PE Construct SRL (Leader) - Spedition UMB - Tehnostrade SRL (România).

Valoarea totală estimată a acestui lot de autostradă din județul Harghita este de aproximativ 1,02 miliarde lei (fără TVA), iar durata de realizare este de 34 de luni, din care 10 luni pentru realizarea etapei de proiectare și 24 de luni pentru execuție. Perioada de garanție este de 60 de luni.

Pe traseul lotului 1D Joseni – Ditrău, cu o lungime de 14,4 kilometri, sunt prevăzute 21 de pasaje și viaducte (3 dintre acestea fiind pasaje tip ecoducte pentru permeabilitatea animalelor) și un nod rutier la Joseni.

De asemenea, pe acest lot va fi amenajat câte un spațiu de servicii (stânga/dreapta) tip S1, care include zonă comercială, benzinării, 12 spații de încărcare pentru mașini electrice și toalete. Pentru a se asigura funcționalitatea independentă a acestui lot, contractul prevede și realizarea unei descărcări provizorii în zona de conexiune cu următorul lot (2A Ditrău-Grințieș).

Secțiunea de munte Sărățeni - Pipirig de pe Autostrada ,,Unirii”- A 8 are o lungime de 116 kilometri și include patru loturi: Lotul 1C Sărățeni - Joseni (32,4 km) - ofertă depusă luni, 16 decembrie 2024, Lotul 1D Joseni - Ditrău (14,4 km) - 5 oferte depuse pe 18 decembrie 2024, Lotul 2A Ditrău - Grințieș (37,9 km) - ofertele se deschid astăzi, 19 decembrie 2024, Lotul 2B Grințieș - Pipirig (31,5 km). Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 15 ianuarie 2025.

