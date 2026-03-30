Se mișcă munții pe Autostrada Unirii!

De astăzi, încă 64 de kilometri intră oficial în etapa de proiectare, pe două dintre cele mai dure și riscante loturi imaginabile: Sărățeni – Joseni și Grințieș – Pipirig. Nu vorbim despre asfalt turnat pe câmpie, ci despre o luptă directă cu relieful brutal al Carpaților Orientali, între Munții Gurghiului și Munții Stânișoarei — zone unde fiecare metru de autostradă poate costa cât o mică avere.

Autostrada care ar trebui să schimbe destinul Moldovei începe, în sfârșit, să prindă contur acolo unde până nu demult existau doar promisiuni. Ceea ce se întâmplă acum pe segmentul montan al Autostrada A8 nu este doar o simplă etapă tehnică — este începutul unei confruntări spectaculoase cu muntele, cu timpul și cu propriile limite ale statului român.

Tuneluri lungi, viaducte suspendate deasupra prăpastiei, versanți instabili care pot ceda în orice moment — acesta este tabloul real al celor 64 de kilometri. Este, fără exagerare, unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din istoria României. Iar miza este uriașă: dacă aceste loturi eșuează sau întârzie, întreaga Autostradă A8 riscă să rămână încă un deceniu blocată în munți.

Valoarea contractelor pentru aceste două loturi depășește 10 miliarde de lei - o sumă uriașă, care reflectă complexitatea extremă a lucrărilor. În paralel, alte două loturi din aceeași zonă, Joseni - Ditrău și Ditrău - Grințieș, sunt deja în faze avansate de proiectare, ceea ce creează impresia unui mecanism care, în sfârșit, începe să funcționeze.

Constructorul UMB, considerat unul dintre cei mai puternici jucători din infrastructura românească, are la dispoziție doar 14 luni pentru a transforma aceste hărți în proiecte reale, executabile. Apoi urmează 40 de luni de execuție — dacă totul merge perfect.

Dacă planurile vor fi respectate, primele mașini ar putea traversa acest segment în jurul anilor 2030–2031. Dar până atunci, fiecare lună contează. Fiecare decizie tehnică poate accelera sau poate arunca proiectul înapoi cu ani buni.

De ani întregi, regiunea rămâne izolată, iar orașe precum Iași trăiesc într-o contradicție dureroasă: centre universitare și economice importante, dar fără o legătură rapidă cu vestul Europei. Autostrada A8 este singura care poate rupe această barieră naturală — Carpații — și poate conecta direct Moldova la rețeaua europeană.

Mai mult, proiectul are o dimensiune geopolitică explozivă. Prin continuarea spre Ungheni, autostrada va face legătura cu Republica Moldova, transformând România într-un veritabil coridor strategic între Est și Vest. Nu este doar infrastructură. Este influență, economie, securitate.

Și totuși, experiența trecutului obligă la prudență. Autostrada A8 a fost ani la rând simbolul promisiunilor neonorate, al studiilor reluate și al licitațiilor întârziate. Fiecare pas înainte a fost urmat de blocaje, contestații sau lipsă de finanțare. De aceea, acest moment - intrarea simultană în proiectare a tuturor loturilor montane dintre Sărățeni și Pipirig - este perceput ca un punct de cotitură. Daniel BACIU