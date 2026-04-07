Se strică vremea. Temperaturile vor scădea, noaptea, chiar sub 0 grade!

Începând de astăzi, 7 aprilie 2026, vremea se va deteriora semnificativ în aproape toată țara, aducând intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori în zonele montane. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea, iar condițiile meteo vor fi periculoase mai ales la altitudini mari. În Moldova, la Iași, temperaturile vor scădea, noaptea, chiar sub 0 grade, iar maximele se vor situa, adesea, la 7-8 grade Celsius.

Principalele avertizări și coduri meteorologice:

INFORMARE METEOROLOGICĂ (7 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00)

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; ninsoare și viscol la munte.

Vânt cu viteze de 45-60 km/h, iar la munte rafale de 80-90 km/h.

Strat nou de zăpadă de 10-15 cm în Carpații Meridionali și Orientali.

Cantități de apă acumulate: 10-20 l/mp.

Răcire semnificativă a vremii și posibilă formare de brumă izolat.

COD GALBEN – Intensificări ale vântului

Interval: 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00

Zone afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, nordul Dobrogei, sud-vestul și nord-estul Munteniei și zone montane.

Viteze vânt: 50-70 km/h, rafale la munte 70-90 km/h, peste 1700 m 100-120 km/h.

COD GALBEN – Intensificări ale vântului și ninsori viscolite

Interval: 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00

Zone afectate: sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, sudul și vestul Transilvaniei.

Vânt: 50-70 km/h; la munte, rafale 70-90 km/h, ninsoare viscolită, vizibilitate <100 m.

COD PORTOCALIU – Viscol puternic și vizibilitate redusă

Interval: 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00

Zone afectate: local în Carpații Meridionali, altitudine >1600 m.

Rafale: 110-130 km/h, vizibilitate <50 m.

COD GALBEN – 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte.

Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului și Muntenia.

Rafale: 50-70 km/h, la munte 70-90 km/h; vizibilitate <100 m.

COD PORTOCALIU – 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00

Zone afectate: local Carpații Meridionali și de Curbură, altitudine >1600 m.

Fenomen: viscol puternic, rafale 110-130 km/h, vizibilitate <50 m.

Recomandări:

Evitați deplasările în zonele afectate, mai ales în munți, fiți pregătiți pentru drumuri alunecoase și vizibilitate redusă, în zonele cu viscol, limitați ieșirile și purtați echipament corespunzător.

Vremea va rămâne rece și instabilă până la sfârșitul săptămânii, cu condiții potrivite pentru apariția brumei izolate în zonele joase și precipitații mixte în centru, est și sud-est.