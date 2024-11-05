Sechestru uriaș pe averea celor mai mari transportatori. Dosar de jaf de milioane euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au pus sechestru pe averea lui Constantin Samson, afaceristul care controlează cele mai mari firme de transport din Iași, Samson Internațional și Intersaam Familia Samson a fost vizată de percheziții efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași în urmă cu circa o săptămână @ În dosar este implicată și firma Transgrup Ionuț, firma înființată pe numele lui Ionuț Samson, fiul lui Constantin Samson

Descinderile efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași în urmă cu circa o săptămână au vizat domiciliul și firmele lui Constantin Samson precum și compania controlată de Ionuț Samson fiul acestuia și anume Transgrup Ionuț. Să reamintim că în acest dosar procurorii au calculat un prejudiciu de circa 2,1 milioane euro, realizat prin încasarea nelegală a unor subvenții acordate de Ministerul Transporturilor pensionarilor și altor categorii sociale. Despre modul în care au fraudat statul, firmele controlate direct de Constantin Samson și Samson Internațional și Intersaam SRL am arătat în edițiile anterioare. Firma înființată pe numele lui Ionuț Samson, administrată acum de Costel Samson, celalalt fiu al lui Constantin Samson, a prejudiciat statul prin aceleași metode, împrumutate de la tatăl său. Și în cazul Transgrup Ionuț s-a constatat că a încasat subvenții care erau decedate la data la care se presupune că au călatorit cu autobuzele. ‘’Pentru cele 182 dosare pensie aparţinând unor persoane decedate, transferate , sistate la plata drepturilor sau care nu există în baza de date a Casei Județene de Pensii , reclamanta a raportat la ARR şi a înscris în deconturile centralizatoare lunare transmise la Ministerul Transporturilor un număr de 272 cupoane talon , pentru care a solicitat şi încasat necuvenit de la bugetul general consolidat suma de 13.378,590 lei ( reprezentând 50% din tariful călătoriilor’’, au arătat inspectorii ANAF.

Prejudiciul creat de Transgrup Ionuț bugetului statului se ridică la aproape 600.000 euro. Astfel, prin dispoziţia obligatorie nr. ISR_AIF 4119/04.11/2021 emisă de ANAF în baza prevederilor art. 22 alin 1 din OUG nr. 94/2011 (comunicată la data de 18 noiembrie 2021) ‘’s-a dispus obligarea societăţii la plata sumei de 2.806.473 lei, reprezentând sume încasate necuvenit de la MTIC, pentru transportul pensionarilor în perioada ianuarie 2015- decembrie 2019’’. Constantin Samson și fiul său au contestat în instanță sechestrul asigurator instituit pe averea sa și pe bunurile și conturile firmelor implicate în dosar. Mai multe detalii puteți citi în articolul repostat mai jos.