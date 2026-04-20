Second-hand-ul din Iași aduce profit de 1,7 milioane de lei pe an. Iașul ocupă locul 3 pe țară la reparații de telefoane și aparate electrice

* la Iași, piața bunurilor de ocazie nu mai înseamnă doar haine ieftine sau obiecte rătăcite prin bazar * în spatele comerțului second-hand s-a format o economie locală cu zeci de firme, peste o sută de angajați, milioane de lei rulate anual și o extensie tot mai puternică în zona reparațiilor, a revânzării online și a produselor repuse în circuit

Second-hand-ul din Iași poate fi măsurat. Firmele din județ care fac comerț cu amănuntul pentru bunurile de ocazie vândute prin magazine” adună un profit net cumulat de aproximativ 1,7 milioane de lei. În același sector apar 60 de firme, 103 angajați și o cifră de afaceri totală care trece de 17 milioane de lei, semn că piața bunurilor de ocazie nu mai este de mult doar o activitate de margine.

Tot mai mulți cumpărători caută produse mai ieftine, dar încă utilizabile, iar magazinele de profil au transformat această nevoie într-un business stabil. În oraș și în localitățile din jur funcționează firme care vând haine, decorațiuni, textile și alte bunuri de ocazie, iar clasamentele publice arată că unele dintre ele scot profituri de sute de mii de lei pe an.

O parte consistentă din fenomen s-a mutat în zona reparațiilor și a produselor salvate înainte să devină deșeuri. În ceea ce privește serviciile de reparare a echipamentelor de comunicații, Iașul apare pe locul 3 în România, cu o cifră de afaceri, cu 35 de milioane de lei, după București și Ilfov. Asta arată că orașul nu doar cumpără ieftin, ci și repară, prelungește viața produselor și le reintroduce în consum.

Această economie paralelă se vede și în online, unde abundă anunțurile din categoria „reparații aparate”, dar și reparații electronice și electrocasnice. Cu alte cuvinte, pe lângă magazinele clasice, există deja o piață digitală locală în care se vând servicii, produse defecte pentru piese, aparate reparabile și obiecte care își caută a doua viață.

Pentru Iași, acest fenomen spune ceva esențial despre orașul din 2026. Într-un mediu urban cu costuri tot mai mari, cu zeci de mii de studenți, familii tinere și consumatori atenți la preț, obiectul folosit a încetat să mai fie o rușine. A devenit o resursă. Se cumpără mai ieftin, se repară, se revinde și se mută din nou în circuit. De aici vine și forța acestei piețe: nu este doar comerț, ci o formă de adaptare economică.

Așa se explică de ce second-hand-ul din Iași nu mai poate fi privit ca un colț de economie săracă. Cu profit de 1,7 milioane de lei doar în zona firmelor de comerț cu bunuri de ocazie vândute prin magazine și cu zeci de milioane de lei în reparații și echipamente readuse la viață, această piață devine una dintre economiile tăcute ale orașului. Nu face zgomot, nu are vitrina retailului clasic, dar produce bani, locuri de muncă și o nouă cultură a consumului.

Dan DIMA