Ședința Consiliului Local Iași, amânată în ultimul moment!

* maratonul deciziilor pentru Iași, mutat cu două zile * urbanismul, CET-urile și înfrățirea cu Soroca rămân în așteptare * aleșii au cerut timp suplimentar pentru analiza mai aprofundată a unor proiecte de hotărâre

O decizie de ultim moment schimbă agenda administrativă a municipiului Iași. Ședința ordinară a Consiliului Local, programată inițial pentru astăzi, a fost amânată cu două zile, urmând să aibă loc joi, 2 iulie, începând cu ora 11:00. Oficial, motivul invocat este necesitatea unei analize mai aprofundate a unor proiecte de hotărâre, la care s-au adăugat și o serie de evenimente apărute în programul autorităților.

31 de proiecte de hotărâre urmează să fie dezbătute

Deși întâlnirea aleșilor locali a fost reprogramată, ordinea de zi rămâne una încărcată și cu mize financiare importante. Nu mai puțin de 31 de proiecte de hotărâre urmează să fie dezbătute, iar aproximativ o treime dintre acestea vizează aprobarea unor planuri urbanistice zonale necesare pentru dezvoltarea unor noi investiții imobiliare în municipiu.

În cadrul ședințelor comisiilor de specialitate au existat deja discuții aprinse, unele proiecte primind chiar avize negative. Totuși, aceste avize au doar caracter consultativ și nu împiedică dezbaterea lor în plen, unde consilierii locali vor avea ultimul cuvânt și pot răsturna recomandările formulate de comisii.

Printre cele mai importante proiecte aflate pe masa aleșilor se numără suplimentarea cu aproximativ 100 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de retehnologizare a celor două centrale electrotermice ale municipiului, CET I și CET II, investiție considerată esențială pentru modernizarea sistemului centralizat de încălzire și creșterea eficienței energetice.

Se prelungește cu încă două zile așteptarea pentru o serie de decizii importante

Tot pe ordinea de zi figurează cele 11 planuri urbanistice zonale pentru investiții private, proiecte care au generat deja dezbateri în spațiul public și în comisiile de specialitate.

Consilierii locali vor analiza și propunerea privind înfrățirea municipiului Iași cu orașul Soroca din Republica Moldova, un demers care urmărește consolidarea relațiilor culturale, economice și administrative dintre cele două comunități.

În același timp, administrația locală dorește aprobarea conectării unui corp de clădire al Colegiului Național, situat pe strada Costache Negruzzi, la sistemul centralizat de termoficare, precum și atribuirea numelui Grigore Vieru unei grădinițe din municipiu, un gest simbolic dedicat unuia dintre cei mai apreciați poeți contemporani de pe ambele maluri ale Prutului.

Amânarea ședinței prelungește cu încă două zile așteptarea pentru o serie de decizii importante privind dezvoltarea municipiului. De rezultatul votului de joi vor depinde investiții de sute de milioane de lei, proiecte urbanistice cu impact asupra viitorului orașului și inițiative administrative care vizează atât infrastructura, cât și colaborările internaționale ale Iașului. Carmen DEACONU