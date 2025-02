Sediul Operei din Atena nu e pe gustul primarului Chirica

La jumatea lunii februarie, la București a avut loc o discuție despre noul sediul al Operei Naționale Române Iași. La aceasta au participat ministrul Culturii, Natalia Intotero, Bogdan Ștefan Trîmbaciu, directorul Unității de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, alături de deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, Andrei Fermeșanu, managerul general al Operei Naționale Române Iași, Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” și Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Conform autorităților locale, se pare că acest proiect fundamental pentru Iașul cultural se bucură de atenția și sprijinul Ministerului Culturii. Astfel, s-a convenit să se accelereze finalizarea etapei de documentație, respectiv nota conceptuală și tema de proiectare, urmând ca studiul de fezabilitate să fie realizat în urma unui concurs internațional de soluții. În aceste condiții, primarul Mihai Chirica a efectuat o vizită în Atena, unde a văzut sediul operei și a asitat chiar la un spectacol, alături de peste 1.300 de spectatori. Edilul Iașului a declarat că a fost impresionat de cum este organizată instituția din capitala Greciei, dar nu și de construcția în sine. „Am mers în Atena ca element tehnic, să văd care este funcționalul unei opere, ca ea să atragă public, să nu ducă la aglomerații inutile. Am participat la un spectacol cu sala plină, 1.370 de locuri pline. Nu am simțit aglomerația. Oamenii au venit cu mijloace de transport în comun, cu mașinile proprii. Nu am simțit aglomerația. Pe unde intră cetățeanul, nu are ce căuta mașina. Totul se întâmplă pe o esplanadă. La nivel arhitectural nu mă pronunț, totul ține de gust, de stil. Nu e pe gustul meu ce am văzut acolo. Dacă nu scrie că e operă, zici că ai intrat pe un complex de tip mall. E bine să fie și de tip mall, dar nu îți creează empatia necesară pentru o asemenea categorie de act artistic”, a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Ce așteptări are Mihai Chirica de la noul sediul al Operei Naționale Române Iași

Primarul Mihai Chirica a dezvăluit și așteptările pe care le are de la noul sediu al Operei Naționale Române Iași. „Sala, funcțională. Poate prea funcțională pentru cum știm noi că arată o sală de operă clasică, să ne uităm la Teatrul Național, la Milano, Londra, Viena, în care se vede amprena vremurilor. Totuși, nu s-a uitat de simbolistica locală. Acolo, s-a uitat de simbolistica locală, mă așteptam să găsesc aceste elemente. Nimic. Totul plat. Mă gândesc că la noi se va ține cont că trebuie să fie ceva mai mult decât o situație plată și funcțională. În rest, foarte multă tehnologie. Toată Grecia are o singură operă, o singură filarmonică. Contează și școala. La noi sunt 26 de astfel de instituții. Suntem mult peste ceea ce face Grecia, avem și o școală mult mai performantă, o parte din gazdele noastre de acolo erau români, chiar ieșeni. E bine că am mers, am văzut, avem de învățat atât din lucrurile bune cât și din cele mai puțin bune”, a mai declarat Mihai Chirica. Cristian ANDREI