Șefi din IPJ Iași, spitalizați după o nuntă!

Anchetă demarată de medicii de la Direcţia de Sănătate Publică pentru un posibil focar de toxiinfecţie alimentară la o nuntă organizată într-un hotel din Iaşi. La eveniment ar fi participat mai multe persoane din sistemul de ordine publică, printre invitaţi aflându-se poliţişti, dar şi şefi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a anunţat că a demarat o anchetă epidemiologică după apariţia unui posibil focar de toxiinfecţie alimentară în urma unei nunţi organizate la un hotel aflat la periferia Iaşiului.

Potrivit DSP Iaşi, până în prezent sunt internate 14 persoane la spitale din Iaşi şi din ţară. „Cinci dintre acestea se află la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, iar alte patru s-au prezentat în gardă. Mai sunt doi pacienţi internaţi la Râmnicu Sărat, doi la Spitalul Huşi şi o persoană la un spital din Braşov. De asemenea, mai sunt 33 de persoane simptomatice la domiciliu”, a spus Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

Potrivit acestuia, autorităţile sanitare au precizat că în cadrul anchetei epidemiologice demarate au fost recoltate coproculturi, probe de sanitaţie, probe de apă şi probe din alimente. Toate acestea sunt analizate în laboratorul Direcţia de Sănătate Publică Iaşi. „Starea generală a persoanelor afectate este bună, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare pentru stabilirea cauzei exacte a îmbolnăvirilor”, a declarat Marius Voicescu. Laura RADU