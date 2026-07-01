Senzori de glicemie gratis la Iași pentru bolnavii cu diabet tip 1

* persoanele cu diabet zaharat tip 1 pot primi gratuit Dexcom ONE+ prin Programul Național de Diabet * la Iași, sistemul este disponibil prin două spitale

Persoanele din România diagnosticate cu diabet zaharat tip 1 pot avea acces gratuit la sistemul Dexcom ONE+, prin Programul Național de Diabet Zaharat, dacă îndeplinesc criteriile medicale de eligibilitate și se adresează unei unități sanitare acreditate. Sistemul de monitorizare continuă a glucozei în timp real a fost lansat în România în mai 2024 și poate fi utilizat de persoane începând cu vârsta de 2 ani.

La Iași, Dexcom ONE+ apare disponibil prin două unități medicale: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”.

Cine poate primi CGM prin Programul Național de Diabet

Programul se adresează pacienților cu diabet zaharat tip 1 și femeilor cu diabet gestațional insulinotratat, dar accesul nu este automat. Criteriile sunt verificate de medicul curant, care face recomandarea și monitorizează pacientul. Pentru adulții cu diabet tip 1, eligibilitatea ține de controlul glicemic, episoadele de hipoglicemie, complicații și tipul de tratament cu insulină. Programul prevede și obligații de aderență, automonitorizare și consimțământ informat.

Practic, pacientul trebuie să discute cu medicul diabetolog, să fie evaluat conform criteriilor din program și să ajungă la o unitate care poate prescrie și elibera sistemul și consumabilele. Pentru familiile copiilor cu diabet tip 1, diferența poate fi majoră: valorile glucozei pot fi urmărite continuu, inclusiv de la distanță.

Ce face Dexcom ONE+

Dexcom ONE+ este un senzor cu transmițător inclus, aplicat într-o singură etapă. Datele despre glucoză sunt trimise automat către smartphone compatibil sau receiver. Senzorul are timp de încălzire de 30 de minute, poate fi utilizat până la 10 zile și are o perioadă de grație de 12 ore după finalul sesiunii.

Sistemul are funcție „Share & Follow”, prin care valorile pot fi urmărite de la distanță de până la 25 de persoane, cu alerte personalizabile. Pentru părinți, aparținători sau parteneri, această funcție poate conta în special noaptea, la școală, la serviciu sau în perioadele în care glicemia variază rapid.

10 zile de monitorizare și alerte personalizate

Un avantaj important este faptul că sistemul nu cere calibrare obligatorie. Calibrarea rămâne opțională, iar utilizatorul poate înregistra mesele, carbohidrații, efortul fizic și dozele de insulină, pentru a înțelege mai bine legătura dintre stilul de viață și variațiile glicemiei. Dexcom ONE+ are și opțiune de amânare a primei alerte de hiperglicemie, utilă după mese, când valorile pot crește temporar.

Pentru pacienții din Iași, primul pas rămâne discuția cu medicul diabetolog. Sistemul poate fi gratuit prin program, dar numai după evaluare și încadrare în criteriile medicale. Nu este un produs care se ridică direct, fără recomandare, iar folosirea lui trebuie înțeleasă ca parte a managementului diabetului, nu ca înlocuitor al tratamentului sau al controalelor medicale.

Clara DIMA