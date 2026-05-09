Opera Națională Română din Iași dedică seara de sâmbătă lui Sergiu Celibidache, dirijorul legendar care și-a petrecut copilăria și adolescența în oraș. Evenimentul aduce în Sala Mare, de la ora 18:30, lucrarea „Grădina de buzunar”, lansarea volumului „Spațiul Celibidache” și o dezbatere despre moștenirea sa culturală.

Opera Națională Română din Iași programează sâmbătă, de la ora 18:30, în Sala Mare, un eveniment special dedicat lui Sergiu Celibidache, una dintre marile personalități ale muzicii românești și europene.

Seara are o miză locală importantă. Celibidache, născut în 1912 și trecut în eternitate în 1996, a locuit la Iași între anii 1914 și 1931. Orașul rămâne, astfel, legat de perioada copilăriei și adolescenței sale, înainte ca artistul să devină una dintre figurile legendare ale dirijatului european.

Evenimentul propus de Opera Iași nu este doar o evocare biografică, ci și o întâlnire directă cu muzica lui Sergiu Celibidache, printr-o lucrare compusă chiar de acesta.

„Grădina de buzunar”, în premieră la Iași

Momentul central al serii va fi prezentarea lucrării „Grădina de buzunar”, compusă de Sergiu Celibidache. La Iași, piesa va fi interpretată de Orchestra Operei Naționale Române, sub bagheta dirijorului Bogdan Chiroșcă.

Prezența acestei lucrări în program oferă publicului ocazia de a descoperi o parte mai puțin cunoscută a personalității lui Celibidache. Deși numele său este asociat în primul rând cu arta dirijorală, creația sa componistică întregește imaginea unui muzician preocupat de profunzimea sunetului și de relația dintre interpretare, timp și trăire.

Pentru scena culturală ieșeană, premiera locală a lucrării „Grădina de buzunar” capătă o semnificație aparte tocmai prin legătura biografică a compozitorului cu orașul. Iașul îl readuce pe Celibidache în fața publicului nu doar prin memorie, ci și prin muzica sa.

Lansare de carte și dezbatere despre „spațiul” Celibidache

După momentul artistic, publicul va putea participa la lansarea volumului „Spațiul Celibidache”, semnat de Stejărel Olaru. Cartea propune o incursiune în viața și personalitatea marelui dirijor, aducând în atenție date, contexte și episoade relevante pentru înțelegerea destinului său artistic.

Lansarea va fi urmată de o dezbatere moderată de Cătălin Sava. La întâlnire vor lua parte Emil Hurezeanu, Bogdan Crețu și Daniel Șandru.

Discuția completează seara muzicală cu o perspectivă culturală asupra lui Sergiu Celibidache, privit nu doar ca muzician, ci și ca personalitate formată în dialog cu epoca, cu locurile și cu oamenii care i-au marcat parcursul.

Pentru publicul din Iași, evenimentul oferă ocazia de a descoperi un Celibidache mai apropiat: nu doar artistul de pe marile scene europene, ci și copilul și adolescentul care a locuit aici vreme de aproape două decenii.

Weekend cultural la Opera Iași

Programul Operei Naționale Române din Iași continuă duminică, de la ora 12:00 și de la ora 14:30. Sala Mare va găzdui musicalul „Vrăjitorul din Oz”, spectacol pentru copii susținut de Teatrul Muzical Ambasadorii din București. Sfârșitul de săptămână aduce, astfel, două registre diferite pe scena Operei. Sâmbătă, publicul este invitat la o seară dedicată memoriei unui mare muzician român. Duminică, familiile și copiii au parte de întâlnirea cu unul dintre cele mai cunoscute titluri ale teatrului muzical.

Prin evenimentul dedicat lui Sergiu Celibidache, Opera Iași propune o reconectare a orașului cu una dintre personalitățile care au dus numele culturii române pe marile scene ale lumii. Maura ANGHEL

