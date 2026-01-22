Iașul își pune din nou istoria „la masă” într-un eveniment de tradiție: Muzeul Unirii găzduiește vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 13:30, cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului „Omagiu Făuritorilor Unirii”. Manifestarea este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, în parteneriat cu Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (Academia Română – Filiala Iași) și Asociația „Alexandru Ioan Cuza nr. 20” Iași.

Simpozion Muzeul Unirii

Ediția din 2026 are ca miză un reper rotund: împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Programul propune trei prelegeri susținute de istorici, fiecare cu un unghi precis asupra marilor decizii și presiuni internaționale care au făcut posibil momentul 1859, dar și asupra finalului de domnie al lui Alexandru Ioan Cuza:

Cătălin Turliuc – „ Congresul de pace de la Paris din 1856 şi Unirea Principatelor ”

Gabriel Leanca – „ Napoleon al III-lea, Concertul European şi Unirea Principatelor Române ”

Bogdan Constantin Dogaru – „Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza” „Invităm publicul la acest eveniment de tradiție, pentru a sărbători împreună Ziua Unirii Principatelor, amintindu-ne de personalitățile implicate în înfăptuirea Unirii și de rolul lui Alexandru Ioan Cuza în procesul de modernizare a societății românești”, transmite Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Pe lângă componenta de conferințe, evenimentul include și un moment editorial: lansarea volumului „Ocrotirea şi valorificarea patrimoniului naţional în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, semnat de Aurica Ichim—o carte care aduce în prim-plan felul în care ideea de patrimoniu național începe să capete greutate instituțională și publică într-o perioadă-cheie pentru modernizarea României.

Simpozionul este comunicat ca inițiativă de mediere culturală și recuperare a memoriei civice, iar organizatorii îi așteaptă pe ieșeni la Muzeul Unirii pentru o după-amiază în care istoria nu rămâne „de vitrină”, ci devine context viu: de la diplomația europeană și jocurile de putere ale secolului al XIX-lea, până la consecințele interne ale reformelor și ale abdicării lui Cuza.