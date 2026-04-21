Sistem automatizat, camere video și plată la minut, în centrul Iașului

Iașul face încă un pas spre digitalizarea completă a parcărilor publice. De această dată, vizată este parcarea de la Cinema Victoria, un punct intens circulat, care intră într-un proces de modernizare cu miză administrativă și financiară directă.

Primăria a contractat implementarea unui sistem complet automatizat de acces și plată, bazat pe recunoașterea numerelor de înmatriculare. Practic, șoferii nu vor mai interacționa cu bonuri clasice sau tichete, ci cu un sistem digital care calculează timpul de staționare în timp real.

Parcarea va fi supravegheată video permanent, echipată cu bariere automate, conectată la un sistem de tarifare pe oră, complet digitalizată pentru intrare și ieșire.

Este un model deja testat în alte puncte din oraș, dar acum extins într-o zonă cu flux ridicat de mașini.

Parcarea de la Cinema Victoria Iași va avea 51 de locuri și va funcționa 24 de ore din 24. Tariful stabilit: 7 lei pe oră.

Un preț care o plasează în zona parcărilor urbane cu rotație rapidă, unde obiectivul nu este doar parcarea, ci fluidizarea traficului și maximizarea utilizării spațiului.

Valoarea contractului este de 498.500 lei - o sumă relativ modestă în comparație cu alte investiții urbane, dar cu impact direct asupra modului în care este gestionat traficul din zona centrală.

Potrivit estimărilor administrative, investiția ar urma să se amortizeze în aproximativ șase luni, ceea ce transformă proiectul într-unul dintre cele mai rapide cicluri de recuperare din zona serviciilor publice locale.

Aceasta este a treia parcare din Iași care intră în acest sistem automatizat, după parcarea de pe strada Anastasie Panu și parcarea din zona Mănăstirea Golia. Carmen DEACONU