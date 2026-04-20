Sistemul de pensii s-a prăbușit, în regiunea Moldovei. Doar Iașul rezistă, la limită!

* harta dezechilibrului: România împărțită între supraviețuire și colaps * criza pensiilor scapă de sub control: cifrele îngrozesc economiștii * România, pe minus: tot mai puțini angajați susțin tot mai mulți pensionari * realitatea dură: în doar 13 județe din țară munca mai acoperă pensiile * semnal de alarmă: generațiile viitoare, condamnate să plătească nota

Realitatea din spatele cifrelor nu mai lasă loc de interpretări comode: sistemul public de pensii din România se apropie periculos de un punct critic. Nu vorbim despre un scenariu ipotetic, ci despre un dezechilibru structural care se adâncește de la an la an și care, în lipsa unor măsuri drastice, riscă să se transforme într-un colaps financiar în următorii cinci ani.

Imaginea de ansamblu este șocantă: doar 13 județe din întreaga țară reușesc să-și susțină, la limită, propriile sisteme de pensii. Asta înseamnă că în majoritatea covârșitoare a României, mecanismul de bază – contribuțiile angajaților care finanțează pensiile – este deja dezechilibrat. Practic, în multe zone, sunt mai mulți pensionari decât salariați, o situație care, economic vorbind, este nesustenabilă pe termen lung.

Moldova oferă poate cea mai dramatică radiografie a acestei crize tăcute. Din cele opt județe ale regiunii, doar Iașul mai „rezistă”, și acela la limită, cu 1,16 salariați pentru fiecare pensionar. În rest, tabloul este sumbru: în Botoșani și Vaslui, aproape doi pensionari depind de un singur angajat.

Neamț, Vrancea, Galați, Bacău, Suceava – toate aceste județe sunt prinse într-un cerc vicios al depopulării, îmbătrânirii și scăderii forței de muncă.

Șocul devine și mai puternic când privim extremele: în Buzău și Teleorman, un singur salariat susține peste doi pensionari. Este o ecuație imposibilă, un dezechilibru care nu mai poate fi corectat prin ajustări minore sau artificii bugetare.

La polul opus, câteva enclave economice – București, Ilfov, Timiș, Cluj – mai țin sistemul pe linia de plutire. Capitala domină cu peste trei salariați la un pensionar, dar această performanță nu face decât să accentueze ruptura dintre zonele dezvoltate și restul țării. Practic, România funcționează cu două viteze: una urbană, dinamică, și alta rurală sau semi-urbană, aflată în declin accelerat.

La nivel național, raportul de 1,2 salariați la un pensionar pare încă „acceptabil” la prima vedere. Dar această medie ascunde realitatea dură: tendința este descendentă.

În doar cinci ani, sistemul a pierdut zeci de mii de salariați, iar raportul s-a deteriorat constant. Este un semnal clar că baza de contribuabili se erodează, în timp ce numărul beneficiarilor rămâne ridicat sau chiar crește.

Și mai alarmant este faptul că scăderile nu sunt izolate, ci generalizate. De la Prahova la București, de la Timiș la Argeș, marile centre economice pierd forță de muncă. Singura excepție notabilă este Ilfovul, care crește pe fondul extinderii zonei metropolitane a Capitalei. Dar o singură zonă nu poate susține un întreg sistem național.

În esență, România se confruntă cu o furtună perfectă: îmbătrânirea populației, migrația masivă a forței de muncă, natalitatea scăzută și o economie care nu reușește să creeze suficienți contribuabili activi. Toate aceste tendințe converg către același punct: presiune uriașă pe bugetul de pensii.

Dacă nu se intervine rapid – fie prin reforme structurale, fie prin stimularea masivă a ocupării și a natalității – scenariul falimentului nu mai este o exagerare retorică, ci o posibilitate reală. Sistemul actual funcționează deja la limită, iar orice șoc economic sau demografic suplimentar ar putea declanșa efectul de domino.

Daniel BACIU