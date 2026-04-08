Situaţie fără precedent: grad de ocupare de 186% la Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri

La Iaşi, realitatea din Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri este dură şi alarmantă. Gradul de ocupare ajunge la 186%, iar pacienţii stau în condiţii greu de imaginat.

La Instituţia Prefectului a fost convocată o întâlnire a reprezentantului guvernului în teritoriu, prefectul Constantin Dolachi cu reprezentanţii instanţelor de judecată, Consiliului Judeţean, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Institutului de Medicină Legală şi Direcţiei de Sănătate Publică pentru a fi analizată situaţia critică de la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri. „În cadrul discuţiilor a fost evidenţiat faptul că gradul de ocupare al unităţii a ajuns la aproximativ 186%, ceea ce generează presiuni semnificative asupra actului medical şi asupra condiţiilor de îngrijire a pacienţilor. Totodată, a fost subliniat rolul esenţial al acestei unităţi sanitare, una dintre cele patru de acest tip din România, care deserveşte întreaga regiune a Moldovei şi asigură internarea persoanelor faţă de care au fost dispuse măsuri de siguranţă prin hotărâri judecătoreşti”, a transmis prefectul Dolachi.

Participanţii la discuţii au analizat aspecte legate de capacitatea de internare, resursa umană disponibilă, precum şi necesitatea identificării unor soluţii administrative şi instituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte extinderea spaţiilor şi completarea echipelor multidisciplinare implicate în procesul de recuperare. „Am discutat deschis şi despre lipsurile din zona de personal, inclusiv absenţa unor specialişti necesari în procesul de recuperare, dar şi ce soluţii există din punct de vedere administrativ, instituţional şi, acolo unde este nevoie, inclusiv la nivel de politici publice. La un asemenea grad de încărcare, este dificil să asiguri condiţii medicale optime şi un cadru sigur pentru toţi. În astfel de contexte, riscurile cresc, inclusiv în ceea ce priveşte comportamentele imprevizibile ale unor pacienţi. Nu este o situaţie care ţine de o singură instituţie. Este o responsabilitate comună şi o problemă care trebuie tratată serios. Am început această analiză împreună şi vom merge mai departe cu soluţii concrete. Sistemul trebuie să funcţioneze, iar oamenii, atât pacienţii, cât şi personalul, trebuie să fie în siguranţă”, mai spune prefectul Constantin Dolachi. Laura RADU