Skatepark modern la Horpaz!

* viitorul skatepark va beneficia de dotări moderne, menite să ofere condiții de siguranță și confort utilizatorilor * printre acestea se numără patru prelate triunghiulare de umbrire din poliester, un umbrar modular din lemn cu acoperire textilă, precum și mai multe elemente specifice pentru practicarea sporturilor pe role și skateboard

Comuna Miroslava continuă seria investițiilor dedicate tinerilor și activităților recreative. Primăria a depus o cerere de finanțare pentru amenajarea unui skatepark modern în satul Horpaz, în apropierea terenului de minifotbal, un proiect care promite să transforme zona într-un nou punct de atracție pentru pasionații de skateboard, role și trotinete.

O investiție de 889.157,26 lei

Valoarea totală a investiției este de 889.157,26 lei, dintre care 402.687,74 lei reprezintă contribuția din bugetul local. Dacă finanțarea va fi aprobată, lucrările vor avea o durată estimată de aproximativ 24 de luni.

Proiectul va fi finanțat și monitorizat prin GAL Stejarii Argintii și AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul intervenției DR36 LEADER – Investiții locale și dezvoltare comunitară. Documentația tehnico-economică, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general au fost deja aprobați de Consiliul Local Miroslava în ședința din 25 iunie 2026.

Dotări moderne, siguranță și confort

Viitorul skatepark va beneficia de dotări moderne, menite să ofere condiții de siguranță și confort utilizatorilor. Printre acestea se numără patru prelate triunghiulare de umbrire din poliester, un umbrar modular din lemn cu acoperire textilă, precum și mai multe elemente specifice pentru practicarea sporturilor pe role și skateboard.

Zona va fi echipată cu un halfpipe, o piramidă cu trepte, două quarterpipe-uri, dintre care unul cu aterizare înclinată, dar și o rampă destinată începătorilor, prevăzută cu box și grind bar.

În plus, proiectul include amenajarea infrastructurii necesare: opt stâlpi de iluminat pietonal cu LED, alți șase stâlpi de tip pitic, un tablou electric complet echipat, șase bănci, șase coșuri de gunoi și două mese stradale din beton, astfel încât spațiul să poată fi utilizat atât pe timpul zilei, cât și seara.

Primul skatepark din Miroslava a fost inaugurat la 1 iunie 2024

Noua investiție vine în continuarea proiectelor dedicate petrecerii timpului liber în comună. Primul skatepark din Miroslava a fost inaugurat la 1 iunie 2024, în satul Miroslava, lângă parcul de joacă, iar interesul ridicat al copiilor și adolescenților pentru acest tip de facilități a determinat administrația locală să extindă conceptul și în Horpaz.

Prin această investiție, autoritățile locale urmăresc nu doar crearea unui spațiu modern pentru sport și recreere, ci și dezvoltarea infrastructurii dedicate tinerilor, oferindu-le alternative sănătoase pentru petrecerea timpului liber și contribuind la creșterea atractivității comunei Miroslava. Carmen DEACONU