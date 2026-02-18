Soarta Bahluiului, tranșată la Primărie!

Primăria Municipiului Iași, împreună cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala Iași, în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad și Asociația CIVICA, cu sprijinul Coaliției Iași NetZero City și al Banca Mondială, organizează joi, 19 februarie 2026, între orele 14.00 și 18.00, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, evenimentul „Coridoare verzi-albastre urbane. Bahlui – de la infrastructura gri la infrastructura vie”.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai administrației publice, specialiști în urbanism și mediu, cadre universitare și membri ai societății civile, într-un dialog dedicat analizării potențialului râului Bahlui și conturării unor direcții strategice de revitalizare urbană.

Discuțiile vor aborda două axe principale: viziunea și bunele practici internaționale privind dezvoltarea coridoarelor verzi-albastre urbane, precum și condițiile necesare pentru implementarea acestora în orașe europene; contextul local și perspectivele pentru Bahlui, incluzând diagnosticul actual al zonei, oportunitățile de transformare urbană și pașii concreți necesari pentru valorificarea acestui important ax natural al municipiului Iași.

Evenimentul își propune să deschidă o dezbatere aplicată despre trecerea de la infrastructura rigidă, predominant tehnică, la soluții bazate pe natură, capabile să contribuie simultan la reducerea riscurilor climatice, creșterea calității vieții urbane și reconectarea orașului cu resursele sale naturale. Carmen DEACONU