Șoc la pompă, în Iași: carburanții se prăbușesc peste noapte!

Šoc la pompă, în Iași: carburanții se prăbușesc peste noapte!

Vești neașteptate pentru șoferii din Iași: prețurile la carburanți au scăzut brusc, într-o mișcare spectaculoasă care a luat prin surprindere întreaga piață. Liderul industriei, OMV Petrom, a declanșat valul de ieftiniri, reducând masiv tarifele chiar de la primele ore ale dimineții.

Într-o singură mișcare, benzina s-a ieftinit cu 40 de bani/litru, iar motorina cu 35 de bani/litru – scăderi rare, mai ales în contextul volatil al ultimilor ani.

Noile prețuri în stațiile Petrom: benzină standard: 8,72 lei/litru, motorină standard: 9,58 lei/litru.

Este o ajustare care rivalizează cu impactul reducerii de acciză aplicate recent și arată cât de rapid se poate schimba piața carburanților.

Efect de domino: toate benzinăriile din Iași reduc prețurile

Mișcarea liderului a fost urmată imediat de ceilalți jucători din piață:

OMV: motorină  - 9,67 lei/l, benzină  - 8,83 lei/l

Rompetrol: motorină - 10,02 lei/l, benzină  - 9,11 lei/l

Lukoil: motorină - 9,98 lei/l, benzină - 9,19 lei/l

SOCAR: motorină - ­9,99 lei/l, benzină - 9,19 lei/l

MOL: motorină - 10,02 lei/l, benzină - 9,23 lei/l

Piața s-a aliniat rapid, semn că presiunea scăderilor este reală și generalizată.

În spatele acestei ieftiniri bruște se află un cutremur pe piața internațională a petrolului.

Cotațiile Platt’s Med au căzut abrupt: motorina: minus 230 dolari/tonă, iar benzina: minus 100 dolari/tonă.

Totul a pornit de la un anunț exploziv: posibilul armistițiu între SUA și Iran, care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ruta prin care trece aproximativ 20% din petrolul global.

Rezultatul? Pprețul țițeiului a căzut instant cu 15%, spre 90 dolari/baril. Dar piața rămâne instabilă: cotația a revenit spre 98 dolari, apoi a coborât din nou spre 94 dolari/baril

În același timp, aproximativ 200 de petroliere sunt blocate în Golful Persic, alimentând incertitudinea globală. Daniel BACIU

