Șoc la pompă, în Iași: carburanții se prăbușesc peste noapte!
Vești neașteptate pentru șoferii din Iași: prețurile la carburanți au scăzut brusc, într-o mișcare spectaculoasă care a luat prin surprindere întreaga piață. Liderul industriei, OMV Petrom, a declanșat valul de ieftiniri, reducând masiv tarifele chiar de la primele ore ale dimineții.
Într-o singură mișcare, benzina s-a ieftinit cu 40 de bani/litru, iar motorina cu 35 de bani/litru – scăderi rare, mai ales în contextul volatil al ultimilor ani.
Noile prețuri în stațiile Petrom: benzină standard: 8,72 lei/litru, motorină standard: 9,58 lei/litru.
Este o ajustare care rivalizează cu impactul reducerii de acciză aplicate recent și arată cât de rapid se poate schimba piața carburanților.
Efect de domino: toate benzinăriile din Iași reduc prețurile
Mișcarea liderului a fost urmată imediat de ceilalți jucători din piață:
OMV: motorină - 9,67 lei/l, benzină - 8,83 lei/l
Rompetrol: motorină - 10,02 lei/l, benzină - 9,11 lei/l
Lukoil: motorină - 9,98 lei/l, benzină - 9,19 lei/l
SOCAR: motorină - 9,99 lei/l, benzină - 9,19 lei/l
MOL: motorină - 10,02 lei/l, benzină - 9,23 lei/l
Piața s-a aliniat rapid, semn că presiunea scăderilor este reală și generalizată.
În spatele acestei ieftiniri bruște se află un cutremur pe piața internațională a petrolului.
Cotațiile Platt’s Med au căzut abrupt: motorina: minus 230 dolari/tonă, iar benzina: minus 100 dolari/tonă.
Totul a pornit de la un anunț exploziv: posibilul armistițiu între SUA și Iran, care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ruta prin care trece aproximativ 20% din petrolul global.
Rezultatul? Pprețul țițeiului a căzut instant cu 15%, spre 90 dolari/baril. Dar piața rămâne instabilă: cotația a revenit spre 98 dolari, apoi a coborât din nou spre 94 dolari/baril
În același timp, aproximativ 200 de petroliere sunt blocate în Golful Persic, alimentând incertitudinea globală. Daniel BACIU
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!