Societățile Primăriei vor asigura permanența în perioada mini-vacanţei

Chiar dacă joi, 15 august - Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului - este sărbătoare legală, iar vineri, 16 august, este zi liberă în sistemul bugetar, prin Hotărâre de Guvern, Primăria Municipiului Iași și societățile subordonate vor asigura permanența pe întreaga perioadă a mini-vacanței prilejuită de această sărbătoare, programul de lucru cu publicul urmând să revină la normal luni, 19 august.

Cetăţenii pot folosi pentru informaţii numărul scurt 0232.984. Eventualele probleme legate de ordinea și siguranța publice pot fi sesizate la dispeceratul Poliţiei Locale, la numărul de telefon 0232.232.099, la sediul din str. Bucium nr. 30 sau prin e-mail la adresa: politialocalais@yahoo.com”, precizează reprezentanții municipalității.

SC Citadin SA va asigura programul de permanenţă, iar problemele legate de starea drumurilor din municipiu pot fi sesizate la numerele de telefon 0232.236.000 și 0751.048.339. Pentru sesizări legate de salubritate sunt disponibile numerele de telefon ale Salubris SA 0232.276.244 și 0232.270.223 și telverde 0800.410.610. Şi SC Servicii Publice SA va funcţiona în regim de permanenţă, asigurând numărul de angajaţi şi utilaje necesare intervenţiilor din acest interval de timp.

Eventualele probleme pot fi sesizate la numărul de telefon 0232.267.392. Pentru informații și sesizări legate de activitatea SC Compania de Transport Public SA, călătorii au la dispoziție numărul de telverde 0800.110.427.

Ce spitale vor asigura urgențele medicale

În mini-vacanța prilejută de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Unitățile de Primire a Urgențelor (UPU) care vor asigura urgențele medicale în perioada 15 – 18 august sunt cele de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sfântul Spiridon” (tel. 0232.240822), Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” (tel. 0232.264271, 0332.402638 – interior 137), Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” (tel. 0232.264266) și Spitalul Municipal Pașcani (tel. 0232.763600).

În ceea ce privește maternitățile care vor asigura urgențele medicale la nivelul județului Iași, acestea sunt următoarele: Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” - în ziua de 17 august (tel. 0232.210392), Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” - în zilele de 15, 16 și 18 august (tel. 0232.213000 (interior 233 – triaj).

În perioada 15 – 18 august, în județul Iași vor fi de gardă farmaciile Ropharma, din Piața Unirii nr. 3 (tel. 0232.220.549) – cu program nonstop, Rosmarin, din bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 44 (tel. 0232 263 365) – cu program nonstop și Galemih, din municipiul Pașcani, str. Gării nr. 91 (tel. 0232.760.612) - cu program nonstop. „În cazul urgențelor medico-chirurgicale neinternabile, concediile medicale se pot acorda de către medicii de familie în prima zi lucrătoare, în baza recomandării medicului care a asistat urgența. Pentru persoanele care s-au adresat centrelor de permanență, concediile medicale pot fi eliberate de medicii care au acordat consultația. Certificatele constatatoare de deces se eliberează în această perioadă de către Serviciul Județean de Ambulanță Iași, Ambulanța Privată Dacomed Iași, Ambulanța Privată For You Med Iași și Ambulanța Privată Med (Medical Emergency Division), prin apelarea numărului unic de urgență 112”, precizează reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Edi MACRI