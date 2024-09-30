Șomajul răpune mii de ieșeni

* surprinde neplăcut, chiar îngrijorător faptul că mai afectaţi de şomaj sunt cetăţenii aflaţi la maxima capacitate fizică şi mentală, cei cu vârste între 40 şi 49 de ani: 2.750 persoane * urmează cei trecuţi de 55 de ani, care au mai mari speranţe la o pensie anticipată ori pe caz de boală, decât la o angajare: 2.619 persoane * poziţia a treia în acest nedorit top e o altă surpriză: cei cu vârste între 30 şi 39 de ani (1.660), abia apoi vin cei din categoria 50-55 ani ((1.638)

Comunicatul remis presei de către AJOFM Iaşi în weekendul recent încheiat e de natură să dea speranţe de angajare celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Asta, deoarece rata şomajului la nivelul judeţului se află în continuă scădere de la începutul acestui an.

Nici vara n-a contat în sens negativ, după cum ar fi fost de aşteptat, acum rata şomajului fiind de 3,54%, cu două puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată la sfârşitul primăverii. Astfel, la sfârşitul lunii august, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi erau înregistraţi 9.767 şomeri (din care 4.3032 femei).

Din aceştia, doar 865 sunt beneficiari de indemnizaţie, ceilalţi 8.902 având parte doar de servicii de ocupare gratuite.

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 8.567 şomeri sunt de la ţară, doar 1.200 provenind din mediul urban.

Ce surprinde neplăcut, chiar îngrijorător e faptul că mai afectaţi de şomaj sunt cetăţenii aflaţi la maxima capacitate fizică şi mentală, cei cu vârste între 40 şi 49 de ani. 2.750 ieşeni fac parte din această categorie. Urmează cei trecuţi de 55 de ani, care au mai mari speranţe la o pensie anticipată ori pe caz de boală, decât la o angajare. Numărul lor, 2.619.

Poziţia a treia în acest nedorit top e o altă surpriză. Cei cu vârste între 30 şi 39 de ani (1.660), abia apoi vin cei din categoria 50-55 ani ((1.638).

Ca şi în precedenta statistică (la sfârşitul lunii mai), tinerii, practic nu sunt afectaţi de şomaj. Numai 466 dintre cei cu vârste de 25-29 de ani n-au acum un loc de muncă, numărul este ceva mai mare în cazul celor sub 25 de ani, 634. Explicabil prin aceea că mulţi absolvenţi de şcoli profesionale, licee sau chiar facultate s-au grăbit să se înscrie pe lista AJOFM, deşi sunt destui care au în plan continuarea studiilor.

Că tot am pomenit de studii, zicala „ai carte, ai parte!”, se confirmă încă o dată. Cei mai mulţi şomeri sunt cei cu şcolarizare incompletă. 35,76% au doar gimnaziul, iar 28,47% nici atât. Apoi, cu cât creşte nivelul studiilor, cu atât scade procentajul celor fără angajament. 24,16% au absolvit şcoli profesionale sau de arte şi meserii, urmează cei cu nivel de instruire liceal şi postliceal (8,44%) şi cei cu studii superioare (3,16%).

Ar mai fi de menţionat că, de la începutul anului, au fost încheiate 4.381 contracte individuale de muncă, drept urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. Claudiu CONSTANTIN