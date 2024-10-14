Spectacolul MEAT va fi prezentat la Festivalul Maltepe din Turcia



Pe 15 octombrie 2024, actorii Ateneului Național din Iași vor fi prezenți la Festivalul Internațional de Teatru Maltepe de la Istanbul, Turcia, unde vor prezenta spectacolul de teatrul MEAT, semnat de Şule Demirel în regia lui Kubilay Erdelikara.

Festivalul Internațional de Teatru de la Maltepe se află la cea de-a VI-a ediție și va avea loc în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2024 iar în cadrul evenimentului vor fi invitate mai multe producții teatrale din Turcia. Spectacolul MEAT va fi prezentat pe 15 octombrie 2024 iar din distribuția spectacolului fac parte actorii Daniel Popa, Florin Gorgos, Erica Moldovan și Cezara Fantu.

„Suntem onorați să participăm și anul acesta la Festivalul Internațional de Teatru Maltepe, iar echipa noastră revine cu bucurie în Turcia pentru a pune în scenă pentru a doua oară acest spectacol. MEAT este o producție ce presupune resurse minime dar care scoate în evidență un subiect sensibil cu un impact emoțional trecut peste limite”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Spectacolul MEAT a fost jucat pe 24 iulie 2024, la Centrul Cultural Urla Atatürk în cadrul Toprak Sahne Theater Fest de la Izmir, Turcia. De asemenea, în cadrul festivalului va fi prezentat și spectacolul Rădăcini, în regia actriței Erica Moldovan, o producție marca Ateneul Național din Iași, ce a avut premiera în Turcia pe 31 august la Teatrul Maltepe, Istanbul.

Menționăm, de asemenea, că este pentru a doua oară când Ateneul Național din Iași participă la Festivalul Internațional de Teatru Maltepe, pe 11 octombrie 2023, fiind oferit publicului spectacolul Prenumele, cu Marius Manole, în regia lui Radu Ghilaș.