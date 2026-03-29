Spitalul Regional, legat de autostrăzi și aeroport

* săptămâna aceasta, la Iași, o delegație din partea Unității Centrale de Implementare a proiectului SRU va analiza împreună cu autoritățile județene modul în care spitalul va fi conectat direct la Aeroportul Internațional Iași și la Autostrada A8

Viitorul Spital Regional de Urgență intră într-o fază decisivă: nu doar că se construiește, dar autoritățile deja pun la punct rețeaua de drumuri și legăturile rutiere strategice care vor transforma accesul la unitatea medicală într-unul rapid și modern.

Planurile sunt ambițioase: legătura rutieră între rondurile Lețcani – Bogonos și Popricani va fi finanțată de Consiliul Județean, iar o arteră cu patru benzi va lega direct spitalul de Poligonul ISU de pe șoseaua C.A. Rosetti. Mai departe, șoseaua de la Poligon către Rond Popricani va fi și ea lărgită la patru benzi, asigurând un flux rapid și sigur pentru ambulanțe și vizitatori.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că eforturile administrației locale continuă cu modernizarea centurii ușoare a Iașului, incluzând sectoarele de drum care fac legătura între Spitalul Regional, autostrada A8 și Aeroport. În prezent, loturile 1 și 4 au fost deja atribuite, iar loturile 2 și 3 sunt scoase în licitație, pregătind terenul pentru o infrastructură rutieră de excepție. „Practic, proiectul privind lărgirea la 4 benzi de la ISU până la Popricani și continuarea șoselei C.A. Rosetti după ieșirea din oraș este în plină desfășurare. Breteaua de la Lotul 4 va ajunge direct la Aeroport și Spitalul Regional, facilitând accesul rapid și sigur”, a explicat Alexe.

Acest proiect nu doar că va fluidiza traficul, dar va transforma și infrastructura de transport a municipiului Iași, creând conexiuni vitale pentru sănătatea publică și dezvoltarea economică a regiunii. Carmen DEACONU