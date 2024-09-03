Sportul și jocul modelează copilăria

În diminețile liniștite de toamnă, în multe parcuri din Iași, râsetele copiilor și sunetul mingilor lovite de picioarele energice umplu aerul cu bucurie. Este un spectacol obișnuit, dar plin de însemnătate. Aici, într-un colț verde al lumii agitate, se scrie o poveste despre sănătate, despre prevenire și despre o copilărie fericită.

O provocare a timpului modern

Obezitatea infantilă a devenit una dintre cele mai mari provocări ale sănătății publice la nivel global. Statisticile sunt îngrijorătoare: din ce în ce mai mulți copii sunt supraponderali, iar acest lucru are consecințe grave nu doar pentru starea lor de sănătate actuală, ci și pentru viitorul lor ca adulți. Problemele de greutate duc la afecțiuni grave, cum ar fi diabetul de tip 2, hipertensiunea și bolile cardiovasculare, dar și la impacte emoționale profunde, cum ar fi scăderea stimei de sine și izolarea socială. În acest context, sportul și jocul activ devin scuturi puternice împotriva acestei amenințări tăcute. Nu este vorba doar de arderea caloriilor, ci de formarea unor obiceiuri sănătoase care pot dura o viață întreagă.

Magia mișcării

Mihaela, o fetiță de opt ani, aleargă cu entuziasm pe terenul de joacă, împreună cu prietenii ei. Părinții ei, la început reticenți, au fost convinși de medicul pediatru să o înscrie la cursuri de dans, iar efectele au fost uimitoare. Mihaela nu doar că și-a menținut greutatea sub control, dar și-a dezvoltat încrederea în sine și și-a făcut noi prieteni. „Am observat că devine mai energică și mai fericită”, povestește mama ei, Andreea. „Mișcarea a devenit o parte importantă din viața noastră de familie. În weekenduri, ieșim la plimbări lungi și ne jucăm împreună. Nu e doar pentru sănătate, ci și pentru a petrece timp de calitate împreună”, a spus femeia.

Sportul, fie că este organizat, cum ar fi fotbalul sau baletul, fie că este spontan, cum ar fi alergatul prin parc sau săritul corzii, are un impact profund asupra copiilor. Acesta nu numai că ajută la prevenirea obezității, dar stimulează dezvoltarea fizică și mentală armonioasă. Copiii învață să își cunoască propriul corp, să își depășească limitele și să își gestioneze emoțiile.

Un efort colectiv

Însă responsabilitatea nu cade doar pe umerii copiilor. Părinții, educatorii și comunitatea joacă un rol esențial în promovarea unui stil de viață activ. Școlile ar trebui să includă ore de educație fizică zilnice și să încurajeze sportul de echipă, iar părinții să ofere un model de urmat, implicându-se în activități fizice alături de copiii lor.

„E important să înțelegem că prevenirea obezității infantile nu înseamnă să ne concentrăm doar pe dietă sau să impunem restricții. Este vorba despre a construi un mediu în care copiii să fie activi în mod natural și să învețe să iubească mișcarea”, explică medicul pediatru Ionel Popescu. Pe măsură ce soarele apune și râsetele copiilor se estompează, parcul rămâne un martor tăcut al unei zile pline de viață. Dar această zi nu a fost doar o simplă zi de joacă. A fost o zi în care fiecare pas, fiecare alergare, a contribuit la crearea unui viitor mai sănătos și mai fericit pentru acești copii.

Activitatea fizică nu este doar o modalitate de a preveni obezitatea infantilă; este un element esențial al unei copilării pline de bucurie. Prin sport și joc activ, copiii învață să se miște, să viseze și să trăiască din plin, construind astfel o temelie solidă pentru un viitor luminos și sănătos. Într-o lume în care tehnologia tinde să ne izoleze, mișcarea devine cheia care ne reconectează cu noi înșine și cu cei din jur. Iar acest lucru, în cele din urmă, este cea mai importantă lecție pe care o putem oferi copiilor noștri.

Maura ANGHEL