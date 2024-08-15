Spunem sau nu „La mulți ani!” de Adormirea Maicii Domnului?

* chiar dacă în mod tradițional în Moldova nu urăm de bine celor cu numele de Marian și Maria pe 15 august, preoții spun că nu este greșit să o facem sau să sărbătorim * din moși-strămoși, însă, ieșenii și în general moldovenii sunt învățați că onomastica celor cu numele Maria sau derivate din acesta se sărbătorește în septembrie, iar în august sunt doar pomeniți cei morți

An de an, pe 15 august românii celebrează Adormirea Maicii Domnului, o sărbătoarea mare și foarte importantă pentru toți credincioșii. Totusi, o dilema a luat naștere de-a lungul anilor pe marginea acestei sărbători: spunem sau nu „La mulți ani”, pe 15 august, de Sfânta Maria? Preoții și muzeografii din Iași au părerile împărțite, dar ieșenii sunt convinși că nu e zi de onomastică.

Sfânta Fecioară Maria este printre puținii sfinți din calendar pe care îi găsim atât cu data nașterii, cât și cu cea a trecerii în neființă. De aici și dilema. Totuși, în Iași și în general în zona Moldovei s-a împământenit faptul ca nu se sărbătorește onomastica pe 15 august, când e Adormirea Maicii Domnului, ci pe 8 septembrie, când s-a născut aceasta. „Nu spunem… În mod normal, în satele Moldovei nu se spune. E o problemă de opțiune personală. Dar, până la urmă, e Adormirea Maicii Domnului. Așa obiceiul, ca Mările să fie sărbătorite pe 8 septembrie, de Sfânta Marie Mică, când e nașterea Maicii Domnului, din punct de vedere al cultului creștin. În satele Moldovei, așa cum am găsit noi documentat, obiceiul de a spune La mulți ani! de Sfânta Maria este legat doar de ziua de 8 septembrie”, explică Ovidiu Focșa, muzeograf la Muzeul Etnografic din cadrul Palatului Culturii din Iași.

Preoții susțin că nu e greșit nici să facem urarea

Chiar dacă în mod tradițional în Moldova nu urăm de bine celor cu numele de Marian și Maria pe 15 august, preoții spun că nu este greșit să o facem sau să sărbătorim. „În această zi de prăznuite a Adormirii Maicii Domnului spunem La mulți ani! fără a dori să îi supărăm prin aceasta pe cei mai sensibili. Însă, această zi ne arată cât de aproape suntem de veșnicie și că suntem cu toții în brațele lui Iisus Hristos. E e o sărbătoare a bucuriei, nu a tristeții. Putem sărbători și pe 15 august și pe 8 septembrie și în toate celalalte zile! În vară avem sărbători ale Maicii Domnului”, explică Preotul Lucian Apopei de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Ieșenii sunt însă fermi, nu sărbătorim în august

Din moși-strămoși, ieșenii și în general moldovenii sunt învățați că onomastica celor cu numele Maria sau derivate din acesta se sărbătorește doar în septembrie, iar în august sunt doar pomeniți cei morți. „Nu se zice la mulți ani, e ziua morților. Eu așa stiu, că asta e Sfânta Maria a morților și în septembrie se zice pentru vii”, spune o ieșeancă.

„La mulți ani! cred ca se spune, viața merită sărbătorită. Se sărbătorește, e sărbătoare, viața se sărbătorește, e motiv de bucurie. Eu sunt de la Bacău, am să spun La mulți ani!”, adaugă o altă femeie.

O zi plină de obiceiuri și tradiții

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai mari sărbători de peste an. „Sărbătorea aceasta este cea mai mare și socotită cea mai frumoasă dintre sărbătorile Maicii Domnului, în număr de 10 înscrise în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. O cinstim ca pe cea care cuprinde toate virtuțile omenești, cea care unește Cerul cu Pământul. Atunci când vorbim de tradițiile unei sărbători trebuie să ținem cont de rânduială liturgică. Pe 14 avem prohodul Maicii Domnului, ceea ce ne aduce aminte că e un Paște de Vară pentru noi”, mai adaugă preotul Lucian Apopei.

Multe obiceiuri și tradiții laice sunt, de asemenea, legate de această zi. Fetele nemăritate se spune că pot pune busuioc din pernă pentru a-și chema ursitul, iar din ziua de 15 august și până pe 8 septembrie se poate începe semănatul. „Cultul Mariologic e bine dezvoltat la noi în țară, deși el a pătruns mai târziu în zona Răsăriteană. Se duc struguri la biserică pentru a li se împlini dorințele și a se bucura de ceea ce a dat Dumnezeu. Se spune ca dacă înfloresc trandafirii, toamna e lungă. Este partea sacră a mersului la biserică, dar și partea laica, în multe localități se fac târguri, iarmaroace, bâlciuri. Se spune ca această zi e ținută asemenea sărmanilor mari crestine”, explică Ovidiu Focșa, muzeograf la Muzeul Etnografic din cadrul Palatului Culturii din Iași.

Aproape 2,2 milioane de români poartă numele Maria, Marian sau derivate ale acestora.

