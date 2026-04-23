Stadiu fizic de aproximativ 45% pentru noul pod de la Ungheni

La granița dintre România și Republica Moldova, acolo unde Prutul a fost decenii la rând mai degrabă o linie de separație decât una de legătură, se ridică acum, bucată cu bucată, un proiect cu o încărcătură uriașă: Podul de Flori de la Ungheni – Zagarancea. La un an de la deschiderea șantierului, lucrările au ajuns la un moment critic, iar bilanțul intermediar arată nu doar cifre, ci o ambiție regională care prinde contur.

Pe malul moldovenesc, în cadrul unei ședințe de progres care a adunat oficiali din ambele state, specialiști ai Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași și reprezentanți ai constructorului, s-a tras linie după primul an de muncă intensă. Rezultatul: un stadiu fizic de aproximativ 45%. Un procent care, pentru un proiect de asemenea anvergură, spune o poveste de ritm susținut, dar și de presiune continuă.

Pe malul românesc, imaginea este deja spectaculoasă. Opt tronsoane de tablier metalic sunt montate, iar alte opt așteaptă să fie ridicate și fixate, într-un puzzle industrial de mare precizie. Structura începe să se contureze, iar ceea ce până ieri era doar plan pe hârtie devine, treptat, realitate palpabilă.

În același timp, pe malul din Republica Moldova se finalizează ultimele lucrări esențiale la infrastructură: pilele și culeele – acele elemente invizibile pentru publicul larg, dar vitale pentru stabilitatea întregului ansamblu. Sunt etapele grele, tehnice, fără de care spectacolul final nu ar putea exista.

Luna viitoare vine cu un nou moment-cheie: transportul elementelor metalice peste Prut, pe partea moldovenească. Este pasul care va transforma șantierul într-un veritabil pod în construcție, nu doar pe o parte, ci în ambele sensuri – simbolic și fizic.

Acest proiect nu este unul izolat. Podul de Flori face parte dintr-un mecanism mult mai ampl, Autostrada Autostrada A8, coloana vertebrală care ar urma să lege vestul de est, de la Târgu Mureș până la granița estică, și mai departe, către spațiul moldovenesc. Este, practic, o piesă strategică într-un puzzle de infrastructură care poate redesena fluxurile economice din regiune. Daniel BACIU