Stop joc! „Păcănelele” ar putea fi interzise după 16 aprilie

Un moment istoric pentru municipiul Iași: jocurile de tip slot-machine, cunoscute popular ca „păcănele”, ar putea fi interzise definitiv după data de 16 aprilie 2026! Inițiativa vine la propunerea primarului Mihai Chirica, care a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Consiliu Local ce vizează eliminarea completă a sălilor de jocuri de noroc de pe raza orașului.

În prezent, aproximativ 150 de săli de jocuri și circa 30 de agenții de pariuri din Iași însumează 2.127 păcănele, adică peste 2% din totalul mijloacelor de joc din România. Măsura propusă se aliniază Ordonanței de Urgență nr. 7/24 februarie 2026, care oferă autorităților locale dreptul de a decide dacă aceste activități pot fi desfășurate pe teritoriul lor.

Primarul Mihai Chirica: „O decizie pentru moralitate și familie”

„Am luat inițiativa acestui proiect având în vedere caracterul profund nociv al păcănelelor, atât din punct de vedere moral, cât și material. Efectele sunt devastatoare asupra psihicului uman și declanșează adevărate drame familiale și sociale”, a declarat primarul.

Decizia primarului a primit deja sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și al Episcopiei Romano-Catolice, care au informat comunitatea și au colectat câteva mii de semnături de la enoriași în favoarea interzicerii jocurilor de noroc.

Primarul Mihai Chirica nu a ignorat nici impactul economic: interzicerea „păcănelelor” ar putea pune în pericol locurile de muncă ale angajaților din sălile de joc. De aceea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași a fost implicată pentru a asigura recalificarea și reconversia profesională rapidă a persoanelor afectate. Printre măsurile propuse se numără înregistrarea prioritară a persoanelor disponibilizate, consiliere și informare profesională, medierea muncii și corelarea ofertelor cu profilul beneficiarilor, facilități pentru angajatori, programe de formare profesională gratuite.

Proiectul va rămâne în dezbatere publică, iar ședința Consiliului Local în care se va lua decizia finală este programată după data de 16 aprilie 2026. Dacă va fi aprobat, Iașul va deveni unul dintre primele mari orașe din România fără „păcănele”, un exemplu de responsabilitate socială și protecție a familiilor. Carmen DEACONU