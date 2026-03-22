Succes răsunător al Corului academic „Gavriil Musicescu

Miercuri, 18 martie 2026, ora 19.00, în Sala Voievozilor din Palatul Culturii – Iași, Corul Academic ,,Gavriil Musicescu” al Filarmonicii Moldova, dirijor Consuela Radu-Țaga, a susținut un concert de înaltă ținută artistică, dovedind măiestrie și forță interpretativă în abordarea repertoriului coral contemporan universal.

Intitulat sugestiv ,,Dulcia Cantica”, conținutul programului s-a axat în exclusivitate pe lucrări în primă audiție ale unor însemnați compozitori din a doua jumătate a secolului XX și primele decenii ale sec. XXI.

Interesul pentru genul coral a incitat curiozitatea și prezența la acest concert a unui numeros auditoriu, dornic în a recepta mesajele muzicii contemporane prin toate înnoirile sale – de la elementele de limbaj și sintaxele muzicale actuale, către atitudinea estetică asupra explorării diversității timbrale, conforme cu traiectoriile stilistice ale fiecărui creator, în parte.

Remarcabilă rămâne implicarea cu pasiune și profesionalism, precum și ținuta impecabilă a dirijoarei Consuela Radu-Țaga, al cărei dublu rol (și de prezentator) a declanșat explozii de aplauze binemeritate.

Conținutul programului: Paul Mealor - Peace, Eric Whitacre – Alleluia, Maurice Duruflé – Ubi caritas et Amor, Morten Lauridsen – Ave Maria, Urmas Sisask – Benedictio, Samuel Barber – Agnus Dei, Carl Rütti – O magnum mysterium, Eric Whitacre – Lux Aurumque, Karl Jenkins – Exultate, Jubilate, Ernani Aguiar – Psalmus 150.

Repertoriul - bogat și diversificat stilistic prin scriitura micro-polifonică densă, texturală, în continuă variație, contrastând cu multiple stratificări de tip ostinato sau cu reflexive armonii modale de none și undecime nerezolvate, nelipsite clustere și monolitice conglomerate sonore – a generat un adevărat ,,maraton” prin labirintul polistilistic interpretativ.

Felicitări tuturor și așteptăm cu nerăbdare următoarele concerte!, după cum a consemnat Prof. univ. dr. Luminița Duțică, de la Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu” Iași.