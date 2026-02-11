* o elevă de clasa a XII-a de la Colegiul Silvic din Câmpulung Moldovenesc va concura, în martie, la World Logging Championship (WLC 2026), unde sunt așteptate peste 20 de echipe din întreaga lume * sportiva din România va fi cea mai tânără participantă

România va avea, în această primăvară, un nume surpriză pe lista unei competiții care adună, la fiecare ediție, elitele unei meserii-sport: tăietorii de lemne. În perioada 12–15 martie 2026, o elevă din județul Suceava – Mihaela Boca, clasa a XII-a A – urmează să reprezinte țara la World Logging Championship (WLC 2026), găzduit în Șentjernej, Slovenia.

Miza nu e doar participarea, ci și contextul: potrivit declarațiilor făcute în emisiunea „Starea Educației”, directoarea Alina Cuciureanu susține că probele sunt „exact” cele de la Campionatul European – competiție la care elevii școlii din Câmpulung Moldovenesc sunt prezențe constante pe podium. Într-o frază care fixează tonul poveștii, ea a subliniat că „Mihaela va fi cea mai tânără participantă din tot campionatul”.

Aceleași probe ca la Europene: precizie, viteză, milimetri

În competițiile de acest tip, diferența se măsoară la secundă și la milimetru: tăiere de precizie, tăiere combinată, „cepuire” (debranching/îndepărtarea crengilor), plus doborârea arborilor – probe pe care sportivii le repetă până devin reflex, dar care rămân, în concurs, o combinație de forță, control și siguranță.

Organizatorii anunță un eveniment global cu participare internațională amplă: în martie, în Slovenia sunt așteptate peste 20 de echipe din întreaga lume, iar ediția 2026 este prezentată drept una dintre cele mai importante întâlniri ale domeniului, organizată sub egida International Association for Forestry Competitions (IALC), cu implicarea Slovenski državni gozdovi (SiDG).

Povestea are și o linie de fond despre schimbarea unei mentalități. Directoarea spune că, ani la rând, în pregătirea loturilor „de drujbit” nu s-a insistat pe un lot de fete, însă școala a mers în direcția opusă. Rezultatul invocat ca argument: în 2024, la Campionatul European al Tinerilor Silvicultori organizat la Câmpulung Moldovenesc, echipa de fete a câștigat trofeul competiției.

Colegiul Silvic din Câmpulung Moldovenesc își leagă, de altfel, numele de medalii la competiții internaționale – aur, argint, bronz – iar rezultatele din ultimii ani au construit un brand de școală profesională care performează în afara granițelor, într-o zonă unde tradiția și disciplina contează la fel de mult ca talentul.

Ecaterina VICOL