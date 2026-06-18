Surpriză în clasamentul celor mai dorite orașe din România! Iașul pierde teren

Ani la rând, marile orașe ale României au părut de neclintit în preferințele populației. Însă noul Index de Atractivitate Urbană 2026 vine cu o surpriză care răstoarnă multe dintre percepțiile ultimilor ani: Constanța urcă spectaculos pe podium și lasă în urmă orașe considerate până acum adevărate „motoare” ale dezvoltării, printre care și Iașul.

În timp ce Brașov și Cluj-Napoca își păstrează primele două poziții, marea revelație a clasamentului este Constanța, care ajunge pe locul trei în topul celor mai atractive orașe pentru locuire din România. În același timp, Iașul se regăsește abia pe locul șapte, într-o competiție care devine din ce în ce mai dură.

Românii fug de aglomerație? Semnalul care îi pune pe gânduri pe primari

Rezultatele studiului arată o schimbare majoră de mentalitate. Dacă în trecut oamenii alergau după salarii mai mari și oportunități concentrate în marile centre urbane, acum tot mai mulți caută altceva: liniște, costuri suportabile, trafic mai puțin sufocant și o viață de zi cu zi mai echilibrată.

Este semnalul care îi poate îngrijora pe liderii marilor orașe. Chiar dacă Brașovul, Clujul, Timișoara sau Iașul rămân în top, avantajul lor începe să se erodeze sub presiunea problemelor tot mai vizibile: locuințe scumpe, aglomerație, poluare și timp pierdut în trafic.

Orașele-surpriză care vin tare din urmă

Și mai spectaculos este faptul că mai multe municipii considerate până nu demult în afara marilor circuite de dezvoltare înregistrează cele mai mari creșteri de atractivitate.

Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Jiu și Baia Mare sunt orașele care câștigă cel mai mult teren în percepția românilor și încep să amenințe dominația centrelor urbane consacrate.

Pentru prima dată după mulți ani, diferențele dintre marile orașe și municipiile de dimensiuni medii încep să se reducă vizibil.

Autorii studiului vorbesc despre apariția unui nou model urban: „orașul-echilibru”. Este orașul care poate nu oferă cele mai mari salarii din țară, dar compensează printr-un raport mult mai bun între venituri, costurile locuirii și calitatea vieții.

Într-o perioadă marcată de incertitudini economice și de creșterea costurilor de trai, tot mai mulți români par dispuși să renunțe la mirajul metropolelor pentru un trai mai confortabil și mai previzibil.

Surprinzător, infrastructura și chiar oportunitățile economice nu mai sunt singurele criterii decisive. Românii spun că sunt atrași de orașele care oferă timp liber și posibilități de recreere, sport și activități în aer liber, servicii medicale de calitate, mobilitate mai bună, tehnologie și servicii publice moderne, un ritm de viață mai puțin stresant.

Semnal de alarmă pentru Iași

Locul 7 în clasamentul național menține Iașul în elita urbană a României, însă transmite și un avertisment clar: competiția dintre orașe devine mai acerbă ca niciodată. În condițiile în care tot mai mulți români își aleg locul de trai după criterii pragmatice, fiecare punct pierdut la capitolul infrastructură, trafic sau calitatea vieții poate conta enorm.

Iar dacă tendința actuală continuă, următorii ani ar putea aduce surprize și mai mari în lupta pentru titlul de cel mai dorit oraș din România. Carmen DEACONU