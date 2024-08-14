Sute de absolvenți ieșeni își încercă, de ani buni, norocul la Bac

1.162 de absolvenți din județul Iași, din care 832 din promoția curentă și 330 din promoția anilor anteriori, s-au înscris în vederea susținerii examenului național de Bacalaureat 2024. În a doua sesiune organizată în acest an, unii dintre candidaţi susţin toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate..

Sesiunea august 2024 a început cu susținerea probelor de evaluare a competențelor.

Pe 8 august a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) – pentru această probă s-au înscris 277 de candidați, care au susținut proba în 31 de centre de examen.

Pe 12 august a fost programată evaluarea competențelor digitale (proba D) – pentru care s-au înscris 276 de candidați, în 31 de centre de examen.

În perioada 13 - 14 august are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), probă la care s-au înscris 292 de candidați din 33 de centre de examen. „Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori - cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ. În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte școli”, a spus Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română și într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene (așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

De asemenea, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. „Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea dispoziţiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu au fost utilizate”, spune Antonina Bliorţ.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Probele scrise din sesiunea august 2024 se vor desfășura pe 19 august, la Limba și literatura română - proba E.a), pe 20 august:Proba obligatorie a profilului - proba E.c), pe 21 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d).

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 26 august (până la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune în intervalul orar 12:00 - 18:00, în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 august.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de Bacalaureat dacă îndeplinește, simultan, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise, a fost notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea și a obținut, în final, cel puţin media 6. Laura RADU