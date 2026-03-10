Sute de apartamente din Păcurari rămân, două zile , fără căldură și apă caldă!

* operațiunea presupune înlocuirea traversării șoselei, cu lucrări în carosabil, ceea ce va transforma zona într-un adevărat șantier pentru două zile întregi * autoritățile avertizează că, în cazul în care avaria se agravează, este posibil ca oprirea să fie extinsă și pe timpul nopții, pentru a evita colapsul întregului sistem de termoficare

O adevărată provocare pentru locuitorii din zona PT 1 Păcurari și MT1-2 Păcurari se apropie: începând cu 11 martie 2026, ora 8, sute de apartamente vor rămâne fără căldură și apă caldă, iar această situație se va menține până pe 13 martie, ora 8. Este vorba despre 344 de apartamente și de Grădinița nr. 15, care vor resimți direct efectele avariei apărute pe rețeaua primară.

Avarierea survine pe tronsonul RPT 07 Tronson 12.1, o porțiune aflată în Etapa a III-a de reabilitare, iar lucrările de intervenție vor fi efectuate de Conest SA. Operațiunea presupune înlocuirea traversării șoselei, cu lucrări în carosabil, ceea ce va transforma zona într-un adevărat șantier pentru două zile întregi.

Autoritățile avertizează că, în cazul în care avaria se agravează, este posibil ca oprirea să fie extinsă și pe timpul nopții, pentru a evita colapsul întregului sistem de termoficare. Aceasta înseamnă că locuitorii ar putea fi surprinși și mai mult de disconfort, fiind obligați să facă față unei lipsuri totale de căldură și apă caldă în mijlocul zilelor reci de martie.

Compania de termoficare face apel la cetățeni să fie precauți și să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja confortul și sănătatea. Specialiștii avertizează că această oprire, deși temporară, reflectă provocările serioase ale infrastructurii termice, care necesită reabilitare urgentă și intervenții precise pentru a preveni crize similare în viitor. Carmen DEACONU